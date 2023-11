Ein starker Balanceakt zwischen Sludge und den umliegenden Genres.

Bevor man in die Details des neuen Albums von LEFT EYE PERSPECTIVE einsteigt, gilt zunächst einmal ein Blick auf das Artwork dieses Kleinods aus Belgien: Mensch, was ein schöner Anblick, den die Truppe aus Gent uns hier gönnt - für Vinyl-Liebhaber gehen hier definitiv mehrere Herzen gleichzeitig auf. Doch auch der musikalische Output der insgesamt dritten Scheibe des Benelux-Schwergewichts ist aller Ehren wert, weil LEFT EYE PERSPECTIVE einen richtig feinen Mittelweg aus Sludge-Gitarren, straightem Heavy-Rock, einigen Alternative-Elementen und modernem Prog Metal findet und in der gesamten Spielbreite dieses Portfolios auch zu agieren weiß. "Conundrum" ist bisweilen verspielt, ohne dabei die Brachialität außer Acht zu lassen, man zeigt das gemeine Antlitz vertrauter Sludge-Riffwände, geht hierbei sogar manchmal in den post-metallischen Bereich über, kehrt dann aber mit überzeugenden melodischen Parts wieder zurück und hinterlässt dem verblüfften Hörer zwischen all dieser monumental zusammengefassten Gewalt auch noch ein paar feine Hooklines.



Im Zentrum des Albums lodert die Glut schließlich auf Höchsttemperatur, wenn ein epischer Brecher wie 'Oumuamua' sich Raum verschafft und die Quintessenz all dessen, was auf "Conundrum" geboten wird, durch die Boxen jagt. Allerdings verbietet es sich, einzelne Tracks konkreter hervorzuheben, weil das Gesamtwerk absolut stimmig in den Fluss gebracht wird, die Stimmungswechsel sehr schön auf die Songreihenfolge angepasst wird und man die vielen Details gar nicht ausblenden darf, die zwischen den harschen Gitarren und dem aggressiven Shouting untergebracht sind. Dennoch: Gerade in der Mitte des Releases entwickelt sich ein ganz besonderes Feeling, das die Band souverän über die Ziellinie trägt und welches auch die kompositorische Klasse der Belgier reflektiert.



Bleibt zu hoffen, dass LEFT EYE PERSPECTIVE sich bald auch livehaftig blicken lässt und ein paar Shirts samt neuem Artwork mitbringt. Beides dürfte angesichts dieses tollen Gesamtwerks eine echte Freude werden!



Anspieltipps: Oumuauma, Across The Styx, Atlantis