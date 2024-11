Wo sind die Stabkirchen?

Das nur 25 Minuten lange Debütalbum "Scripture Of The Woods" von KVELDSTIMER ist ein Zweimannprojekt, das sich dem Old-School-Black Metal verschrieben hat. Azeruel Woldaeg bedient alle Instrumente und Collier d'Ombre steuert die Vocals bei. Schon nach wenigen Sekunden wissen wir, wir befinden uns in den Neunzigern, GORGOROTH, MARDUK und MAYEM zerlegen Kirchen, manchmal auch mehr und die Stimmung ist wenig positiv, gelinde gesagt. Der Gesang tönt rauschig und verhallt, die Gitarren und Drums dreschen munter drauflos. Hier geht es weniger um Schenker-kompatible Soli als vielmehr um den Angriff aus dunklen Unterwelten, blasphemisch und gemein.



'Emerging Glare', 'Sommar', 'Washed Away From Stones' und im Grunde alle übrigen Track walzen über uns hinweg, ohne mit sonderlich viel Wiedererkennungswert aufzuwarten. Okay, die seltsamen Keyteppiche ziehen unheilschwanger über den armen Wanderer hinweg, während sich die Äste der dichtstehenden Bäume ihm zuneigen und Büsche und Wurzelwerk das Übrige tun, zu Verwirrung und gereizter Stimmung beizutragen. Die Songs sind relativ kurz und da stets gebrettert wird, möchte sich Atmosphäre nicht recht aufbauen. Breaks und Zwischenspiele finden sich nicht, es wird immer gekämpft, gedroschen und getackert.



Das Problem ist nur, dass bei jedem Ritter nach zehn Minuten Gekloppe, der Arm das Schwert nicht mehr führen kann, da zu müde. Auch der Schild kann kaum mehr gehalten werden. Satans Klavier mit dezent angedeutetem Glockenschlag führt zwar belebende Tänze des Wahnsinns auf, alleine der Kampfesmut ist irgendwann hinüber, alle Kirchen dem Erdboden gleich gemacht und jede Festung auf dem Weg geschliffen. Die Musik klingt tatsächlich wie von einer Kassette, allerdings nicht BASF Chrome Dioxid II.



Sagen wir es mal so: IMMORTALs "Blizzard Beasts" ist eine rumpelfreie Hochproduktion dagegen... Ist der Vino tiefrot und das dritte Glas getrunken, kann ich mir sowas reinziehen. Oder wenn der Beelzebub mich auf den Schoß nimmt und ich sonst eines Auges verlustig ginge, klar, dann schon.