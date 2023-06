Etwas älter, aber nicht kälter.



Fünf Jahre nach dem letzten Album meldet sich KORITNI aus Australien zurück. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Bandkopf Lex Koritni hat die gesamte Begleitmannschaft ausgetauscht, zusammen mit neuem Gitarristen und Schlagzeuger hat er das neue Album "Long Overdue" aufgenommen, wobei er selbst Gesang, Gitarre und Bass übernommen hat.



Beim Anhören von "Long Overdue" wird schnell klar, dass sich etliche Grundlagen im Sound von KORITNI nicht geändert haben. Die Grundausrichtung ist weiterhin ein druckvoller, melodischer und gut arrangierter Hardrock, den der Cheffe mit seiner markanten, rauhen und leicht heiseren Stimme schmettert.



Allerdings wurde der durchschnittliche Härtegerad ein wenig zurückgefahren. Die kraftstrotzende Energie, mit der die Band auf ihren starken, vor etwa zehn bis fünfzehn Jahren erschienenen Alben punktete, ist nicht mehr durchgängig vorhanden. KORITNI im Mid-Tempo-Segment funktioniert unterschiedlich gut. 'Tonight', das zwar mit einem originellen Intro loslegt, wirkt eher schlaff, das lässige Titelstück ist da schon besser. Sehr stark hingegen ist der coole, vom Bass eingeleitete Groover 'Better'.



Aber natürlich hat die Gruppe das Rocken nicht verlernt. Nummern wie 'No Strings Attached', mit dem "Long Overdue" eröffnet, und 'Bone For You' liefern bewährte Kost, wie sie Fans der Band schätzen dürften. Besonders 'Funny Farm' trifft ins Schwarze als satter Rocker, der dann mit einem originellen, unerwarteten Leadbreak aufhorchen lässt. Der neue Gitarrist Tom Fremont hat bei diesem einzigen von ihm mitgeschriebenen Lied offenbar für frischen Wind gesorgt. Und auch der finale Doppelschlag aus 'Last Time' und 'Take It Off' landet zwei Treffer.



Aufs Ganze gesehen hat die Band mit "Long Overdue", das von Mr. Koritni produziert und von Kevin Shirley (IRON MAIDEN, AEROSMITH, JOE BONAMASSA u.v.a.) abgemischt wurde, wieder ein hörenswertes Album abgeliefert, zumal auch das schwächste Viertel unter den zwölf Nummern nicht wirklich schlecht ist. Als Luxusproblem muss ich allerdings vermerken, dass ich hier, anders als in der Vergangenheit, von KORITNI keinen dieser genialen Knaller finde, der mich total mitreißt.