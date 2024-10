Beschwingt und eigenwillig - der Rhythmus übernimmt das Regiment.

Rhythmus haben sie auf jeden Fall, diese Niederländer, und unbeschwert beschwingte Songs ebenfalls - was könnte auf "Hell Go Rythm" also überhaupt schiefgehen? Nüchtern betrachtet ist die neue Scheibe von KOMODO jedenfalls eine sichere Hausnummer, die von ihrer Vielseitigkeit zehrt, mit ihren feinen Percussions immer wieder mal aufbegehrt, konträr dazu auch etwas Besinnliches ausstrahlt und dennoch mit rockigen Grooves immer wieder aufrüttelt.

Auf "Hell Go Rhythm" nimmt das Quintett mit vielen weltlichen Einflüssen recht schnell Fahrt auf, wählt indischen Raga und ein bisschen Modern-Blues zur Auflockerung, hat auch einige afrikanische Rhythmen am Start und würzt das Ganze mit einer anhaltenden psychedelischen Note, die zwar nicht zu stark ausgeprägt ist, den zehn Nummern aber letztlich ihren chilligen Sound verpasst. Ja, relaxt ist sie, diese Scheibe, nimmt aber dennoch auch einige Herausforderungen an, die vor allem darin bestehen, in der musikalischen Vielfalt einen homogenen Charakter zu etablieren. Doch auch hier geben sich die Niederländer durchweg souverän, verknüpfen die vielen inspirativen Momente zu einem beschwingten Indie-Rock-Gemisch, bei dem man relativ schnell zufrieden und gut gelaunt mit dem Fuß mitzuwippen beginnt - den coolen Rhythmen sei Dank.

Den Albumtitel kann man daher auch wortwörlich nehmen, wenngleich von höllischen Klängen auf "Hell Go Rhythm" nicht allzu viel zu spüren ist. Stattdessen genießt man hier locker-flockige, entspannte und dennoch gelegentlich mitreißende Rocksongs mit dem nötigen Maß an Eigensinn. KOMODO wird in Kürze auch für vier Clubshows nach Deutschland kommen. Und wer nicht nur den Fuß, sondern gleich den ganzen Körper in Bewegung bringen möchte, sollte schnellstens schauen, ob die Band auch in die Heimatstadt kommt und dort die zehn coolen Nummern der neuen Scheibe präsentieren kann.