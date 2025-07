Kurz, knapp, krachig, Knaller!

In ihrer japanischen Heimat sind die Musiker von KOKESHI schon längst eine etablierte Größe, während man hierzulande auch aufgrund der eher experimentellen Haltung in Sachen Core-Sounds noch nicht so recht Fuß fassen konnte. Das Debütalbum "Doukei" wurde eigentlich schon 2020 veröffentlicht, war bis dato jedoch nur über den Importweg erhätlich, kann nun aber auch den wachsenden hiesigen Nachfragen gerecht werden und wird mit etwas Verspätung auch in den europäischen Vertrieb aufgenommen. Diese Gelegenheit sollte man dann auch nicht verpassen!



Warum? Nun, KOKESHI bietet auf Basis eines recht melodischen Metalcore-Abrisses zahlreiche Ausflüge in die benachbarten Genres, zimmert einige atmosphärische Blackgaze-Parts zusammen, die sich in einem wuchtigen Post-Metal-Kontext wiederfinden. Die Band bedient auch die Vorlieben der Post-Hardcore-Gemeinde mit einer vorzüglichen Dynamik, präsentiert sich jedoch vor allem extrem aggressiv und zielstrebig, egal wie experimentell einzelne Tracks auch klingen mögen. Gerade nach hinten raus ist das leider recht knappe Vergnügen verdammt intensiv, spart nicht mit Gegensätzen, initiiert aber auch immer wieder tolle Explosionen, die schnell wieder aus dem Kontext gerissen werden, wenn KOKESHI mal wieder in den rein akustischen Rahmen zurückfällt - nur um dann mit schwarzmetallisch geprägter Wut sofort wieder zurückzukehren. Auch die Gesangsparts, meist ein Makel bei japanischen Modern-Metal-Combos, sind hervorragend und wuchtig, soll heißen kein dünnes Stimmchen, das mit der Durchschlagskraft der instrumentalen Darbietung nicht mithalten kann, sondern aggressives Shouting durch und durch - und das so wandelbar und flexibel, wie es die variantenreichen Songs auch verdienen.



Es ist hinlänglich bekannt, dass die asiatische Szene so viele kleine Schätzchen verbirgt, die bislang noch nicht den Weg auf den alten Kontinent gefunden haben, doch zuletzt scheint das Interesse zumindest insoweit angestiegen zu sein, dass immer mehr Labels auf die Künste aus Fernost setzen. "Doukei" gehört trotz der bedauerlich knappen Spieldauer auf jeden Fall zu den Platten, die man als Core-Liebhaber zu den kleinen Perlen zählt, die man sich nicht entgehen lassen sollte!