Die pure Leichtigkeit!

Mit einer Platte wie "Charlie Is Alive" sind die oberen Chartregionen für KENSINGTON ROAD eigentlich schon fest gebucht. Die Indie-Rock-Truppe aus Berlin konnte mit ihren letzten beiden Werken schon weit nach vorne durchstarten und hat auf ihrem neuen Release zehn träumerische, schöne Rocksongs platziert, die zwar eine klare Mainstream-Richtlinie abdecken, mit ihrem zeitlosen Charme und ihren feinrn, durchaus radiotauglichen harmonien aber auch einen Nerv treffen, der Liebhaber alternativer Popsongs genauso freuen dürfte wie Fans von COLDPLAY und Konsorten.



Wenn man der Band nämlich überhaupt etwas vorwerfen könnte, wäre es ein latenter Mangel an Variation in den Arrangements, was aber auch daran liegen kann, dass die Berliner einige melancholische Stimmungen aufgreifen, die schließlich bestämndig in die gleiche Kerbe schlagen. Dass Homogenität und Gleichförmigkeit dabei ein wenig verschwimmen, kann man womöglich kritisieren, erscheint angesichts der Qualität jedes einzelnen Songs aber absolut überflüssig. Stattdessen sollte man sich lieber auf den zerbrechlichen Fluss der zehn Stücke einlassen, die nicht nur wunderbare Übergänge schaffen, sondern mit ihrer permanenten Leichtigkeit auch diejenige Passagen auflockern können, in denen der Grundton ein bisschen trauriger scheint.



Während die sphärischen Knotenpunkte schnell gesetzt sind und ihre Effekte erzielen, sind es zuletzt aber in erster Linie die tollen Melodien, die auf "Charlie Is Alive" einmal mehr beeindrucken. Die Trefferquote ist maximal, wenn es um Hooklines und beschwingte Hits geht, denn grundsätzlich könnte jeder Song auf "Charlie Is Alive" ganz locker im Radio gespielt werden, ohne dabei besonders abzufallen. Dies mag für den einen ein Kennzeichen für eine zu starke Massentauglichkeit sein, wird vom anderen aber sicherlich als Merkmal unbeschwerten Songwritings aufgegriffen. Genau das ist dieses Album: freiheitsliebend, ohne echte Lasten und eben total unbeschwert. KENSINGTON ROAD setzt noch mal gehörig einen drauf und bietet aktuell wohl die beste Indie-Pop-Unterhaltung, die das Frühjahr im Angebot hat!