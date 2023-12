Vom tatsächlichen Chaos zu sehr angenehmen Strukturen.

Zugegeben - die letzten Begegnungen mit der KAOS KREW waren allesamt nicht sonderlich überzeugend. Die finnischen Industrial-Rocker waren dann doch immer wieder eine Spur zu chaotisch unterwegs und konnten ihre Ideen nicht immer in flüssige Arrangements ummünzen, was schließlich dazu führte, dass hinter vielen anständigen Ansätzen meistens eher nur durchschnittliche Songs steckten.

Mittlerweile ist die genannte letzte Erfahrung aber auch schon eine Weile verjährt und bei den Finnen hat parallel dazu eine wirklich gute Entwicklung stattgefunden, wie der neue Silberling nachhaltig beweisen kann. "Blackout" zeigt die einst chaotischen Musiker durchaus sortierter und auch fokussierter. Und im Ergebnis ist das Hörerlebnis definitiv ein gänzlich anderes geworden.



Geändert hat sich ergo eine ganze Menge, wenngleich die Vielfältigkeit der musikalischen Inspiration geblieben ist. "Blackout" orientiert sich in den rockigeren Tracks vermehrt an den straighteren Kompositionen aus dem hause KILLING JOKE, spielt zeitweise aber auch gerne wieder mit Synthies und elektronischen Stilmitteln und schafft so einige Kontraste, die diesmal aber einfach besser zusammenkommen und so auch Raum für einige vermeintliche Hits generieren. 'At The Core' und 'Retribution' kreieren zum Auftakt sogar reichlich Eingängiges, das fast schon epische 'Know Thyself' bringt die Female-Fronted-Sparte kürzlich in Aufruhr und mit dem wunderbaren, außergewöhnlich harmonischen Instrumental 'Raceway' beschreitet die KAOS KREW sogar Neuland, und das mit genügend betörenden Reizen.



Lediglich in der Mitte hat "Blackout" einen kleinen Hänger, wenn sich in 'Strangers Gate' beispielsweise ein wenig Unentschlossenheit breitmacht oder 'Electro Magnetic Machine' mit biederen Stakkatos eine kurze Rückbesinnung auf alte Tage erfolgen lässt, auf die man gut hätte verzichten können, ja müssen. Ansonsten ist das Material von "Blackout" aber nicht nur gut und überzeugend, sondern phasenweise sogar richtig stark. Songs wie 'Dark Circus' und 'Electric Masquerade' hätte man der finnischen Kapelle vor einer knappen Dekade jedenfalls nicht zugetraut, so dass diese den gehörigen Entwicklungsschritt am besten dokumentieren.



Am Ende mag es vielleicht immer noch genügend Industrial-Rock-Acts geben, die besseres Material komponieren als die KAOS KREW. Die Distanz zur Spitze haben die Nordeuropäer auf ihrem neuen Album aber definitiv deutlich verkürzt!



Anspieltipps: Dark Circus, Know Thyself, Raceway