Das nächste Viking-Metal-Highlight.

Erst im zweiten Anlauf hat sich die wahre Schönheit von "Emellan Träden" so richtig offenbart und ihren teils sperrigen Charakter gebrochen. Zwar ist das neue JORD-Album durchaus melodisch und gerade nach hinten heraus eine echte Offenbarung in Sachen hymnischer Viking Metal, doch die etwas Keyboard-verliebten Anfangspassagen, die kurzen Ausflüge in den schwarzmetallischen Sektor und die eigenwillige Dynamik wollen den Funken zunächst noch nicht überspringen lassen. Sie stellen den Hörer schon früh vor eine echte Herausforderung, an deren Ende man noch nicht so recht wweiß, was man vom vierten Werk der Schweden halten soll.



JORD ist in der jüngeren Vergangenheit schon arg aktiv gewesen, hat seit dem Gründungsjahr 2020 gleich drei vollwertige Releases herausgegeben und sich in der Szene längst zum Insider-Tipp entwickelt. Doch angesichts der aktuell recht trautigen Situation im Hinblick auf puristischen Wikingerstoff, konnte sich das Trio aus Boras bis dato nicht international behaupten. Ob dieser Schritt mit "Emellan Träden" erfolgen kann, wird die Zeit zeigen. Allerdings hat JORD definitiv die richtigen Argumente am Start, zielt nicht nur auf schnell einprägsame Melodien und packende Refrains ab, sondern verleiht auch dem neuen Material eine dezent progressive Note, die sich nicht nur in den vereinzelt sehr verspielten Arrangements widerspiegelt, sondern auch am atmosphärischen Wechselspiel, das in Stücken wie 'Prinsessan Och Hästen' und 'Bortom Tundran' gar herausragend in Szene gesetzt ist.



Hier spannt die Band dann auch den Bogen zu Acts wie EINHERJER und ENSLAVED, ohne dabei deren Vorgaben eins zu eins adaptieren zu müssen. Doch dieses kunstfertige Momentum, das die Platten der beiden Kollegen in den vergangenen Jahrzehnten immer begleitet und ausgezeichnet hat, entdeckt man speziell in der zweiten Albumhälfte von "Emellan Träden" wiederholt und erfreut sich schlicht und ergreifend über die Präsenz von etwas sehr Erhabenem, das der Viking-Metal-Szene weiteren Auftrieb geben sollte.



Gemeinsam mit MANEGARM weckt JORD definitiv erneut Hoffnung, dass Fans der gehörnten Krieger künftig auch wieder metallisch in regelmäßigen Abständen befriedigt werden. "Emellan Träden" ist ein weiteres Meisterstück, das zwar seine Anlaufzeit braucht, dann aber so richtig mitreißt.