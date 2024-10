Schöner Re-Release!

Im beinahe alltäglichen Wahnsinn der Alben-Jubiläen schielt man gerne in die 70er, 80er und 90er. Doch auch das neue Jahrtausend hat einige Hochkaräter in petto, die oftmals im Schatten ihrer Verwandten im Backkatalog wandeln. Unter dem Banner IOMMI beleuchten wir in diesem Kontext "Fused", das Tony Iommi und sein Kumpel Glenn Hughes 2004 aufgenommen und 2005 veröffentlicht haben. Dem ursprünglichen Review aus dem Jahr 2005 habe ich inhaltlich nichts hinzuzufügen, was Kollege Martin nicht schon genannt hätte. Grund für die erneute Besprechung ist vielmehr die Wiederveröffentlichung der Scheibe, womit auch ein erstmaliger Vinyl-Release einhergeht.

Wer die CD von damals besitzt, wird sicherlich schnell bemerken, dass sich drei zusätzliche Tracks hinzugesellt haben. 'Slip Away' (auf CD bisher nur auf dem Charity-Sampler "Who Cares", den Iommi und Hughes unter dem Supergroup-Banner WHOCARES 2012 veröffentlicht haben), 'Let It Down Easy' (2005 als Bonus-Track für die Japan-Version des Albums) und 'The Innocence' (bisher in Iommis Raritäten-Schatzkiste aufbewahrt) waren bisher zwar erhältlich, aber nun sind sie erstmals dort zu finden, wo sie auch hingehören. Für drei "neue" Songs lohnt sich der Zweitkauf also in jedem Fall. Klanglich muss jeder selbst wissen, ob die remasterte Fassung der 2005er Fassung überlegen ist oder nicht. Unter dem Strich eine schöne Wiederveröffentlichung, bei der ich aber Liner Notes vermisse. Mindestens ein paar Infos zu den Bonus Tracks sollten doch für den Fan drin sein, der sich das nicht alles auf eigene Faust im Netz zusammensuchen möchte.

Anspieltipps: What You're Living For, Slip Away