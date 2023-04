IHSAHN bleibt ein Meister seines ureigenen musikalischen Faches ...

EMPEROR-Mastermind und Metal-Maestro IHSAHN ist wie immer am Puls der Zeit unterwegs und hat seine Veröffentlichungspolitik offensichtlich auf EPs umgestellt, was dem schnelllebigen Musikgeschäft der heutigen Zeit geschuldet sein dürfte. Nach "Pharos" und "Telemark" (beide 2020) erscheint jetzt mit "Fascination Street Sessions" schon die dritte Kurzrille des Multiinstrumentalisten und Sängers in Folge, für die er sich, wie der Name bereits vermuten lässt, mit Jens Bogren (Besitzer der Fascination Street Studios) zusammengetan hat. Ebenso sind wieder Schlagzeuger Tobias Ørnes Andersen und Keyboarder Øystein Aadland mit an Bord, während gesangliche Unterstützung von Øystein und KATATONIA-Fronter Jonas Renske kommt.



Insgesamt sind so drei Tracks enstanden, wobei wir es mit zwei ganz frischen Kompositionen und einem Coversong zu tun haben. Untypischerweise legen wir dabei hinten mit unserer Betrachtung los, wo das KENT-Cover 'Dom Andra' mit dem eben erwähnten Jonas Renske als Gast die Platte beschließt. Der Grund ist ganz einfach, denn auch wenn der Song grundsätzlich schön in Szene gesetzt wird, ist die Nummer doch eher unscheinbar und fliegt an einem vorbei, ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Ganz anders sieht das schon bei der ersten Eigenkomposition 'The Observer' aus, bei der sich Øystein und Ihsahn ein herrliches Gesangsduell liefern, während die epischen und angeschwärzten Gitarren den Song in ganz neue Sphären tragen. Wie immer vermag es der Norweger dabei, eine ganz eigene Atmosphäre zu erzeugen, die irgendwo zwischen eisiger Kälte und wohliger Leichtigkeit des Prog-Seins ihren Platz findet. Den Höhepunkt der EP haben wir damit aber noch nicht erreicht, den selbiger wird unumstritten von 'Contorted Monuments' markiert, für das Ihsahn wieder einmal gekonnt seinen proggigen Sound mit der unwiderstehlichen Eingängigkeit des Hard Rocks kombiniert. Das Gitarren-Riff der Nummer will mir nämlich schon nach einem Durchlauf nicht mehr aus dem Kopf gehen, was den Track für mich auf eine Stufe mit dem Meisterwerk 'Until I Too Dissolve' hebt, das seit der Veröffentlichung des Langdrehers "Arktis" einer meiner liebsten Songs überhaupt ist.



Fans des Norwegers können entsprechend auch bei "Fascination Street Sessions" wieder einmal blind zuschlagen, denn auch anno 2023 bleibt Ihsahn seinem eigentümlichen Sound treu, der ihn weiterhin irgendwo im Niemandsland zwischen Pop, Prog und Black Metal zu einem musikalischen Einhorn macht, das uns hoffentlich noch viele Jahre mit seinen Glanztaten erfreuen wird.