KENT HILLI: Der Anschlusstreffer zum 2:3.

Der ehemalige Profi-Fußballer KENT HILLI war zu dem Zeitpunkt, als seine musikalische Karriere 2018 Fahrt aufgenommen hat, schon über 50 Jahre alt und es scheint, dass er einen ganz schönen Nachholbedarf hat. Neben seiner Hauptband PERFECT PLAN ist der Schwede auf dem Album T3NORS zu hören, singt einige Songs auf dem letzten RESTLESS SPIRITS-Album von TONY HERNADO (LORDS OF THE BLACK) und die AOR-Legende GIANT hat ihn als Sänger engagiert, was ja schon fast einem Ritterschlag gleichkommt.



Nach seinem Solodebüt "The Rumble" von 2021 legt KENT HILLI Anfang August bereits den zweiten Streich namens "Nonthing Left To Lose" unter seinem Namen vor. Unter der Mithilfe von Produzent Jimi Westerlund (ONE DESIRE) entstanden mit einer illustren Mannschaft von Musikern und Songschreibern elf Perlen der melodischen Rockmusik, die in der zweiten Hälfe der 80er locker Top 10 Platzierungen in Amerika eingefahren hätten und, um im Fußballjargon zu bleiben, im diesem Genre auch heute noch Champions League reif sind.



KENT HILLI entfernt sich mit seinem Solo-Schaffen nicht weit von PERFECT PLAN - der Band, die es seit dem Debüt 2018 mittlerweile auch schon auf drei Studioalben bringt. Beide bieten AOR und Melodic Rock, der trotz der allgegenwärtigen Keyboards genügend Härte besitzt und kaum Kuschelrock-kompatibel ist. Schon bei den ersten Tönen des Openers 'Too Young' fühlt man sich in die Zeit versetzt, in der EUROPE "Out Of This World" war und RICHARD MARX den "Repeat Offender" gesucht hat. Herrlich. Wo bei PERFECT PLAN auch mal die Hammondorgeln heulen, geht HILLI auf dem selbstbetitelten Zweitwerk etwas leichtfüßiger zu Werke und schlägt quasi auch mal eine gewagte Flanke, statt nur den soliden Pass zu spielen; so kommt im Song 'Does He Love Like Me' ein Saxophon zum Einsatz und verleiht dem Song eine soulige Atmosphäre. KENT HILLIs angenehme Stimme trägt das Album, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Mit 'Only Dreaming' gibt es zum Ausklang die einzige echte (Power)Ballade, die sich in so manchem Hollywood-Blockbuster-Soundtrack gut gemacht hätte.



"Nothing Left To Lose" ist top produziert, einzelne Songs hervorzuheben ist schwer, da jeder wirklich gut ist und mit tollen Melodien, geschmeidigem Groove und starken Gitarren punktet. Das ganze Album klingt fantastisch, es geht gut ins Ohr und die Melodien und Refrains bleiben da auch eine ganze Zeit hängen.



Um den Klassenerhalt braucht KENT HILLI sich mit diesem Album auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, für die Tabellenspitze fehlt vielleicht etwas individuelle Klasse. Ich bin gespannt, ob es eher seitens KENT HILLI zu einem Ausgleichstreffer kommt oder ob PERFECT PLAN seinen Vorsprung in naher Zukunft ausbaut.



Die AOR/Melodic-Rock-Liga bleibt spannend.