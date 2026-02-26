Enstspannter Auftritt vom Hellfest.

HERMANO ist eine amerikanische Stoner-Desert-Rock Supergroup, bestehend aus David Angstrom (SUPERFUZZ/LUNA SOL) und Mike Callahan (DISENGAGE) an den Gitarren, Chris Leathers (SUPERFUZZ) an den Drums, Bandgründer und Produzent Dandy Brown am Bass sowie John Garcia (KYUSS) an Mikrofon. Gegründet hat sich die Band bereits 1998 und war ursprünglich nur als einmaliges Projekt gedacht. Allerdings hat es die Truppe im Laufe der Jahre denn doch auf insgesamt vier Langspieler gebracht, wobei das 2024er Werk "When The Moon Is High" die bisher neueste Veröffentlichung ist.



Mit "Clisson, France" kommt nun das insgesamt zweite Livealbum von HERMANO, das bei dem Auftritt der Band auf dem "Hellfest" 2016 entstanden ist. Davor war die Band 8 Jahre nicht aufgetreten und hatte wohl auch nur wenige Stunden Zeit zum Proben. Die mangelnde Vorbereitung merkt man den Männern um John Garcia aber zu keiner Zeit an, die Band wirkt nämlich erstaunlich gut eingespielt und versprüht auch wirklich Lust auf diesen Auftritt. Diese Energie überträgt sich auch auf das Publikum, die jeden Song der Band bejubelt. Die gelungene Mischung aus Stoner und Desert Rock, gemischt mit einem leichten Metaleinschlag, weiß durchaus zu begeistern, geht auch gut ins Ohr und verleitet zum entspannten Kopfnicken.



Der Autor dieser Zeilen muss aber zugeben, dass er die Band bisher nicht kannte, von daher kann ich nicht beurteilen, ob die Setlist verbesserungswürdig gewesen wäre oder ob wirklich alle Fanlieblinge gespielt wurden. Auf jeden Fall wurden alle bis dahin erschienen Alben berücksichtigt und ich denke, dass sich "Clisson, France" somit auch gut als musikalischer Einstieg zur Band eignet.



Wäre ich damals bei diesem Auftritt auf dem "Hellfest" zugegen gewesen, hätte ich ein schönes und unterhaltsames Konzert gesehen, dass mich begeistert hätte. Aber auch als Aufzeichnung macht mir dieses Livealbum Spaß und wird sicherlich auch noch öfter bei mir laufen.