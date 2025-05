Ein Live-Release für die Bücher!

Bedeutende Livealben im progressiven Sektor? Da schaut man sicherlich erst einmal in den Kreis der Legenden und findet mit "Different Stages" von RUSH und "Live From The House Of Blues" (YES) eher Scheiben aus der rockigen Sparte des Genres, die man mit dem Sticker 'unverzichtbar' bekleben möchte. Wird es dann eine Spur metallischer, blickt man natürlich im ersten Moment zu DREAM THEATER, allerdings lohnen sich hier eher die vielen besonderen Bootlegs, die Petrucci und Co. im Laufe der Jahre aufgezeichnet haben. Auch aus dem ARENA- und THRESHOLD-Kosmos sind es eher die Fanclub-Editionen, die hier als Referenzklasse zu benennen sind.



Was das alles mit HAKEN zu tun hat? Nun, die vielleicht beste Vertretung der neueren Welle progressiven Edelstahls hat sich entschieden, im vergangenen Jahr einen epischen Abend in London mitzuschneiden und als eines der besten und vielleicht wichtigsten Packages der gesamten Bewegung anzupreisen. Über stolze drei Scheiben packt die Band nahezu alle Klassiker und noch ein bisschen mehr ins Set, liefert hierbei eine emotionale und musikalisch schwerstens beeindruckende Performance und verpasst dem sicherlich manchmal überstrapazierten Referenzbegriff noch einmal eine gänzlich neue Definition, die fortan auf den Titel "Lifeforms: An Evening With Haken" hören wird. Denn weder das Traumthater, noch die vielen anderen namhaften Acts der Szene haben bis zum heutigen Tag ein solch herausragendes Live-Dokument in die Regale gestellt, das kann man inzwischen bereits ohne den manchmal vorausgehenden Tunnelblick behaupten.



Die Art und Weise, wie HAKEN Jahrhundertnummern wie 'Nightingale' und 'Crystallised' auf die Bühne bringt, ist geradezu episch. Monumentale Stücke wie 'Visions' und 'Eyes Of Ebony' sorgen für eine Dauerregung mit Gänsehautgarantie, 'Island In The Clouds' und 'Cockroach King' dürfen in der Auflistung der bewegenden Darbietung nicht fehlen, und mit 'Drowning In The Flood' darf der vielleicht beste Song der Herrschaften ebenfalls nicht fehlen. Jede Note sitzt, die Interaktion mit dem Publikum ist nicht so reserviert wie gewohnt, die Live-Atmosphäre sorgt für ein unaufhörliches Prickeln, und diese Gesänge, ja, die sind schließlich das Sahnehäubchen auf einer kaum mehr zu übertreffenden Live-Platte.



In der ersten Begeisterung nimmt man gerne mal Superlative in den Mund und vergisst dabei in seiner eigenen Euphorie manchmal auch die nötige Objektivität. Bei "Lifeforms: An Evening With Haken" hält dieser Zustand jedoch an. In meiner ganz persönlichen Wahrnehmung ist dies nämlich der beste Live-Release, den eine Prog-Metal-Band je veröffentlicht hat.



Ein Tipp am Rande: Besser direkt die üppige Box ordern, hier gibt es das gesamte Konzert samt ordentlichem Bonus dann gleich noch in audovisueller Form!