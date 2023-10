Thinking Man's Prog aus Großbritannien.

Die beiden Science-Fiction-Fans mit dem irren Bandnamen sind wieder da! Ich komme echt nicht drüberweg, aber was sind schon Namen? Das aktuelle Album der beiden, die sich in einigen Liedern wieder mit Kathryn Thomas an der Flöte Verstärkung geholt haben, nennt sich "The Light Of Ancient Mistakes" und ist alles, aber ganz sicher kein Fehler.



Wie ich bereits sagte, sind die beiden bekanntermaßen Sci-Fi-Fans und haben wieder Lieder über Romane, Novellen, literarische Werke verfasst. Darunter sind diesmal jedoch auch Genre-abseitige von Thriller-Autor John Le Carre alias David Cornwell, dessen Kindheitserlebnisse Malcolm Galloway und Mark Gatland dem intensiven, balladesken Lied 'Sixteen Hugless Years' zugrunde legten. Dazu weichen sie nochmal mit 'The Glamour Boys' vom Prinzip ab, einem ebenfalls ruhigen Stück, das von dem gleichnamigen Buch über eine Gruppe von britischen Konservativen inspiriert wurde, die sich gegen die Appeasement-Politik von Neville Chamberlain wandten. Da sie homosexuell waren, waren sie erpressbar und gingen ein hohes Risiko ein, das einige im Krieg das Leben kostete. Zuletzt gibt es auch noch 'Imtiredandeverythinghurts', das sich mit dem genetisch bedingten Ehlers-Danlos-Syndrom beschäftigt, an dem Malcolm leidet, und der Antwort auf die Frage "Wie geht es dir?". Trotz des Themas ist das Lied musikalisch unerwartet positiv und upbeat.



Doch nicht nur solch reale und ernste Themen bilden "The Light Of Ancient Mistakes", wie sonst auch bringen uns die beiden wieder einige Belletristik-Lektüretipps. Es ist sicher hilfreich, die Werke zu kennen, so kann ich mit dem von Iain Banks' "Look To Windward" inspirierten Titelsong eine intensivere Beziehung aufbauen als zu den anderen Stücken. Das Booklet mit den Texten zeigt eine virtuose Lyrik mit Sätzen wie "By the light of dying stars, you might see differently". Dazu ein getragenes Tempo mit PINK FLOYD-inspirierten Gitarrenparts und fertig ist ein Stück Prog für Intellektuelle.



Das Herzstück an Inspiration ist diesmal die Novelle "Walking To Aldebaran" und die "Kinder Der Zeit"-Romanreihe von Adrian Tchaikovsky, die ich leider noch nicht gelesen habe. Drei Instrumentals sind davon abgeleitet, das cool-elektronische 'Avrana Kern Is Made Of Ants', das eher hintergründig mäandrierende 'The Requisitioner And The Wonder' und das jazzige 'Gothi And Gethli', sowie die beinahe neunminütige Achterbahnfahrt 'Walking To Aldebaran' mit vielen Jazzeinflüssen. Ja, Vielfalt wird großgeschrieben.



Der Rest sind drei weitere Instrumentals unter dem Namen 'The Anxiety Machine', die ich allerdings für eher verzichtbar halte, ein weiteres textloses Stück namens 'Goodbye Cassini' mit einer melodiegebenden Flöte, ein Philip K. Dick inspiriertes Lied namens 'The Man Who Japed' und der absolut brillante Opener 'Sold The Peace', bei dem der Basslauf geradezu hypnotisierend ist. Zu guter Letzt schließt 'Burn The World' das Album ab, in dem die Band den Klimawandel anprangert und das Album mit dem Satz "All the things we could have done. And we chose to burn the world." beendet.



Ja, harter Tobak, eingebettet in meist melancholischen Songwriter-Prog am Rande zu Artrock und Postrock. HATS OFF GENTLEMEN IT'S ADEQUATE will es nicht einfach machen, hat etwas zu sagen und weiß, schöne Melodien zu komponieren. Auch wenn es manchmal den einen oder anderen Auflockerer mehr hätte geben können, vermag "The Light Of Ancient Mistakes" zu fesseln, aber es ist kein Album, das man immer hören kann. Man muss sich darauf einlassen und es benötigt einige Durchläufe, um zu wirken, es ist eine Reise, bei der das Ziel nicht ist, anzukommen (sehr frei nach RUSH).



Hör mal rein in 'The Light Of Ancient Mistakes'

und 'Imtiredandeverythinghurts'