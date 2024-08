BLACK SABBATH als Grundlage, Experimentelles für die Kür!

Waren es in letzter Zeit immer mal wieder kurze EPs, mit denen diese Brasilianer auf sich aufmerksam gemacht haben, darf es nun auch endlich mal wieder über die längere Distanz gehen. Bei dem kompositorischen Vermögen, das GODS & PUNKS mitbringt, ist das auf jeden Fall ein Grund zur Vorfreude.



Musikalisch entfernt sich die Truppe aus Rio de Janeiro dann auch keinen Deut von ihren in Birmingham stationierten Wurzeln. BLACK SABBATH, beziehungsweise die ersten vier Alben der britischen Legende, ist nach wie vor der Orientierungspunkt für das musikalische Schaffe der Südamerikaner, wenngleich sie auf ihrem neuen Werk auch eine gewisse Experimentierfreude zur Schau stellen. So gibt es neben den typischen Iommi-Komplimenten an der Gitarre auch immer wieder kurze Verirrungen in den Bereich der akustischen Musik. Psychedelische und weltliche Komponenten werden aufgenommen, aber auch Querverweise auf die Melodieführung der klassischen NWoBHM dürfen mal den Ton angeben und verwandeln einen zunächst unscheinbaren Song wie 'Loss Of Reality' einen echten Ohrwurm.



GODS & PUNKS legt jedenfalls großen Wert darauf, trotz der genannten Referenzen unberechenbar zu bleiben, und schaut man auf die vielen Wendungen, die sich innerhalb der neuen Songs auftun, darf man dem Quartett auch definitiv dazu gratulieren, dieses Ziel erfolgreich erreicht zu haben. Spannungsbögen, wie beispielsweise im eher ruhigen 'The Space Between Spaces', sind positive Aufreger, von denen sich sofort eine große Neugier ableiten lässt. Das wechselseitige Spielchen mit einigen Ozzy-typischen Fragmenten in 'Decerebration' zeugt von der Souveränität, klassische Inhalte ganz nah heranzulassen, sie aber mit kleinen Improvisationen wieder effizient zu verfremden. Wenn dann auch noch RAINBOW und DEEP PURPLE in einer Nummer wie 'Archimedes' Screw' Grüße senden und ihnen mit einem klassischen 80er-Doom-Arrangement ebenfalls zugewunken wird, zeigt sich die gesamte Vielseitigkeit und deren elegante Umsetzung mit klaren Gänsehauteffekten - die im Übrigen auch bei vergleichsweise schlichten Doom-Bangern wie 'Slowburner' natürlich ebenfalls nicht abflaut!



"Death" ist vielleicht nicht der aussagekräftigste Titel für ein Album wie dieses. Allerdings verbirgt sich hinter diesem Namen eine wundervolle, dezent experimentelle Doom-Rock-Scheibe der Extraklasse, die einmal mehr belegt, was eigentlich schon länger in Stein gemeißelt war: GODS & PUNKS ist eine echte Granate, die hoffentlich bald auch mal in hiesigen Gefilden gezündet wird!