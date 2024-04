Üppige Rückschau auf einen verkannten Meilenstein in der GARBAGE-History!

Der GARBAGE-Katalog ist in den letzten Jahren Stück für Stück mit reichlich Bonus neu aufgelegt worden. Beschränken viele Kenner die Band leider immer noch auf ihre Frühphase und vor allem auf ihre ersten beiden Alben, mit denen Shirley Manson und ihre Begleiter unverzüglich den Durchbruch packten, hat auch die etwas jüngere Vergangenheit der Combo durchaus ihre Reize, und genau hier sind wir dann auch bei "Bleed Like Me".

Die 2005 erstmalig veröffentlichte Scheibe bleibt bis heute das vielleicht vielseitigste Werk in der GARBAGE-Diskografie, läutete aber leider auch das vorzeitige Ende der Combo ein. Manson selbst widmete sich fortan der Schauspielerei, konnte in diversen Serienformaten gesichtet werden, hat ihre Liebe für die Musik glücklicherweise aber auch in der Folgezeit nicht aufgegeben. Inzwischen wurde die Band wieder reaktiviert, hat jüngst auch wieder neues Material veröffentlicht, möchte ihren neuen Fans aber gerne auch einen Einblick in das frühere Schaffen geben. Und dies geschieht stilgerecht und traditionell mit der Beimengung von richtig viel Bonusmaterial.



Die Deluxe Expanded Remastered Edition von "Bleed Like Me" beinhaltet neben den elf regulären Tracks auch sämtliche zu jener Zeit aufgenommenen B-Seiten und ein halbes Dutzend alternativer Mixes, die es bei GARBAGE ja ohnehin immer parallel zu den eigentlichen Veröffentlichungen gab. Der Fokus bleibt natürlich beim Kernalbum, welches mit dem Titelsong, dem emotionalen 'Metal Heart', 'Run Baby Run' und 'Right Between The Eyes' genügend Hitsingles am Start hatte, um die Charts erneut zu erobern. "Bleed Like Me" setzte sich in vielen Ländern in den Top Ten fest, unter anderem auch dank Gaststars wie Dave Grohl, die das Album zudem mächtig beworben hatten. In der Rückschau kann man gar sagen, dass der 2005er Release der reifste in der Historie der Band geblieben ist, und dies nicht nur, weil Manson ihre manchmal gar hysterische Performance längst aufgegeben hatte und sich als reine Sängerin perfekt platzieren konnte. Das Quartett war zwar längst im Mainstream angekommen, konnte diesen aber auch völlig befreit und ohne den Druck, zwingend Hits zu produzieren, perfekt bedienen. Die Hits gab es trotzdem, wie man nun noch einmal nachhören kann.



Das neue Package ist schließlich eine allumfassende Dokumentation des gesamten Schaffens in jener Zeit, soundtechnisch noch einmal mächtig aufpoliert und mit 17 weiteren Tracks sicherlich auch prall gefüllt. Die neue Edition wird in verschiedenen Formaten erscheinen, man sollte jedoch darauf achten, die Doppel-CD mit allen 28 Tracks zu ergattern, da die Vinyl-Versionen leider nicht den ganzen Bonus bringen. Egal für welche Variante man sich aber entscheiden wird, dass "Bleed Like Me" auf jeden Fall die Investition wert ist, muss wohl nicht mehr näher erläutert werden!