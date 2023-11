Thrash mit Witz.

GAMA BOMB darf inzwischen auf eine durchaus illustre Karriere zurückblicken. "Bats" ist bereits das achte Album des irischen Vierers, der tatsächlich auch schon über zwei Jahrzehnte durch die Szene spukt. Ich muss allerdings zugeben, dass mich die Musik der Insel-Thrasher nie so richtig packen konnte. Dem neuen Fledermaus-Dreher sei aber im Rahmen des Soundchecks ein unvoreingenommener neuer Test vergönnt.



So rein vom Zettel sollte GAMA BOMB durchaus das Potenzial dazu haben, bei mir gut anzukommen. Ich mag mein Dreschmetall nicht zu hart und ich mag gehaltvolle, interessante und gern auch mal lustige Songtexte. Doch bei GAMA BOMB wird eben nicht nur gethrasht, sondern es ist auch eine gute Portion Hardcore dabei. So erinnert mich der kurze (34 Minuten) Langspieler eher an MUNICIPAL WASTE oder DR. LIVING DEAD! und das muss man nunmal mögen.



Dabei habe ich aber durchaus meine Freude am stimmungsvoll und bunt bebilderten "Bats". Die Texte und die hingebungsvolle Gesangsleistung Philly Byrnes lassen doch immer wieder ein Lächeln über mein Gesicht huschen. Außerdem sind die zehn Songs schön abwechslungsreich und es gibt keineswegs eine reine Hochgeschwindigkeitsabfahrt. Die Lead-Gitarre jault schön spritzig ihre Soli in die Ohren, die Riffs, die eben doch besonders dann Spaß machen, wenn es einigermaßen schnell zur Sache geht, wirken frisch und inspiriert. Und ab und zu gibt es den Humor nicht nur in den Texten, sondern auch instrumental. So bleibt das neue GAMA BOMB-Werk für mich zwar ein gutes, aber eines dem der letzte Kick fehlt. Das mag bei Freunden dieser oder der anderen genannten Bands aber anders aussehen. Die dürften meiner Wertung dann noch ein paar Zähler draufpacken.