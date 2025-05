Ein Relikt der Stille und der monumentalen Kraft des Psychedelic Rocks.

Ein stiller Bass wabert durch eine düstere Klanglandschaft, kurze, aber durchaus effiziente Eruptionen schaffen zunehmend mehr Spannung. Mystische Harmonien zieren die Szenerie, hin und wieder nimmt sich auch ein Doom-Riff mal ein bisschen wichtiger und kracht ein wenig turbulenter in das Klangerlebnis, das die Herren von FOLWARK gerade erschaffen haben. Das italienische Duo rechnet sich selbst zur Stoner-Szene, ist dort aber nur ein gelegentlicher Gast, weil es, zumindest auf dem aktuellen Album, meist um experimentelle Strukturen, Dynamik und die in sich ruhende Kraft zielgerichteter Spannungsbögen geht, von denen die beiden Musiker aus Umbrien gleich eine ganze Handvoll anbieten können. Das, wohlgemerkt, in jedem der sechs neuen Songs.



"All Shadows Stretched" ist eher introvertiert komponiert, nimmt sich aber gerne zurück, um die Kontrastwirkung aus den genannten Basslinien und einigen kurzen explosiven Momenten noch schärfer auszukosten. Manchmal verharrt es dabei sogar in einer gewissen Starre, verliert sich derweil aber nicht in den teils überlangen Kompositionen, auch nicht in den Phasen, in denen scheinbar auffällig wenig geschieht.



Denn im Grunde genommen geschieht immer etwas. Seien es nun verspielte spacige Fragmente, die an so manchen etwas älteren Science-Fiction-Soundtrack erinnern, episch aufgeführte Harmonien, deren Ende die Band bewusst nie in Sicht nimmt, oder beeindruckende Gesänge, in denen sich auch diese stille Energie manifestiert. Oder eben einfach diese dezent angeproggte Grundlage, auf der alle Stücke von "All Shadows Stretched" fußen und die dem gesamten Output ohnehin noch eine ganz besondere Note geben.



Was man jedoch nicht erwarten darf, sind monumentale Gitarrenwände, schmutziges Riffing oder gar einen überheblichen Energieausstoß. Bei FOLWARK regiert die Zurückhaltung, ausgeführt in hypnotischen Psychedelic-Arrangements, auf denen sich "All Shadows Stretched" recht schnell in andere Sphären tragen lässt. In denen sammelt sich auch all die Faszination, die dieses unspektakulär erscheinende, aber denoch kunstfertige Meisterstück bietet. Die Italiener sind keine Lautsprecher, haben aber eine Menge zu sagen. Das neue Album liefert die passenden Statements!