Ein Tröpfchen voller Glück.

Meine Herren, welches Über-Album doch "Heyday" war. Seitdem sind über vier Jahre ins Land gezogen, in denen die fränkischen Speedfolk-Experten von FIDDLER'S GREEN ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Best-Of-Album, einer speziellen Weihnachtsveröffentlichung und sogar dem eigenen Single Malt feiern durften. Motiviert bis in die Haarspitzen war die Band schon immer, doch selbst die Corona-Situation hat Albi und Co. nicht aufhalten können. Im Gegenteil, lauter, spielfreudiger und abwechslungsreicher denn je meldet sich die grüngefärbte Folk-Hymnen-Maschinen zurück – und wie sollte es standesgemäßer sein als mit "The Green Machine".

Der Vorgänger ist sehr gut gealtert und nach wie vor ein gern gesehener Gast in meinem CD-Spieler. Ob auch das aktuelle Grün-Bollwerk in einigen Jahren noch fleißig seine Runden drehen wird, wird die Zeit zeigen. Im Hier und Jetzt, also wirklich in den allerletzten Jahresatemzügen, zeigt sich der Speedfolk aus dem Hause FIDDLER'S GREEN von seiner grünsten, lebensfrohesten Seite. Ohrwurm reiht sich an Ohrwurm, die Lebensfreude in jeder einzelnen Note erfüllt mein Herz und in den Irish Pubs dieser Republik dürfte in den kommenden Monaten "The Green Machine" rauf und runter laufen.

Woran das liegt? Nun, nebst eines glasklaren Sounds und der guten Laune überzeugt der Facettenreichtum, denn neben urtypischen Partysongs wie dem verspielten 'The Bog' und der Best-Buddy-Nummer 'Good Old Irish Bar' bringen 'My Fairy Of The West' und das himmlische 'A Fleecy Cloud' sogar ein wenig Lagerstimmung ins irische Frankenland. Und dass die Band ob der schwierigen Jahre ihren Humor nicht verloren hat, zeigen das charmante 'I Don't Like Alcohol' – als ob! – sowie das liebliche 'May The Road Rise Up To Meet You', hinter dem aber keine allzu liebliche Message steckt. Einfach herrlich, diese FIDDLER'S. Testet für die nächste Sause vor allem 'Shanghaied In Portsmouth' gleich zu Beginn und die Poe-Hommage 'Ready For The Ball' an, ihr werdet es nicht bereuen.

Also lasst uns unsere Gläser erheben, nicht nur auf über 30 Jahre FIDDLER'S GREEN sondern auch auf dieses formidable Album, das inmitten der Feiertagsmelancholie und Jahresabschlussbilanzen für Wärme sorgt. Die Band steckt euch nach einer heißen Dusche in den fluffigen Bademantel, reicht euch den Whiskey, legt euch ins Bett und ihr findet als Schokoladentäfelchen auf dem Kopfkissen des irischen Glücks dieses Album. Ob ihr mit dem nun aufgeweckt und lebensfroh im nächsten Pub die Runden einläutet oder mit einem friedvollen Lächeln im Gesicht den Schlaf der Gerechten einnehmt, ist dabei eure Sache.