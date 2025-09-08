FALLING LEAVES - The Silence That Binds Us

The Silence That Binds Us

Genre:
Doom Metal / Gothic Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Meuse Music Records
Release:
05.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Carvings
    2. The Angel On My Shoulder
    3. We Are Alone
    4. Ashes Of My Mind
    5. Shattered Hopes
    6. The Everlasting Wounds
    7. The Visions Of The Forsaken
    8. Re-Silence (Part III)

