Und plötzlich waren es drei.

Vor knapp zwei Jahren kennengelernt und schon in mein ohnehin für Death'n'Thrash Metal affines Herz geschlossen. Nun sind die fünf Italiener aktuell mit ihrem dritten Album am Start. 1995 gegründet wurde es schnell recht still um Danilo und Co., doch vor sechs Jahren hat es dem EXTINCTION-Mainman in den Fingern gejuckt, er hat mit "The Monarch Slaves" ein sehr passables Debüt an den Mann gebracht und bringt nun mit "Cryogenesis" wieder Dynamik in die Veröffentlichungswelle der Wüteriche.



Und einmal mehr knüppeln, sägen und riffen sie sich in bester MORBID ANGEL-, ASPHYX-, DEW-SCENTED- und VADER-Manier durch Mark und Bein, agieren auch ob der zunehmenden Erfahrung etwas durchdachter und zielstrebiger, obgleich ich zumindest optisch den Vorgänger dem aktuellen Album stets vorziehen würde. Dafür stimmt es allerdings musikalisch auf Album Nummer drei: Einerseits haben die Songs Feuer und Energie, erzeugen eine coole, düstere Atmosphäre, bringen andererseits neben aller Wut aber auch viel Groove und den einen oder anderen melodischen Ausflug mit ans Tageslicht.



Schon das eröffnende, giftige 'Doors Of Perception'-Headbang-Massaker gibt den Takt vor und macht von Beginn an deutlich, wohin die EXTINCTION-Reise geht: melodisch-groovig und stets tödlich nach vorne. Denn trotz einiger Ruhephasen brettern auch folgend Songs wie die 'Demon Of The Fall'-Brechstange, das herrlich rumpelnde 'Facing The Beast' oder auch 'Eternal Life', das sich von Sekunde zu Sekunde mehr aufbäumt, sowie das schwungvolle 'Empty Words'-Schlusswort munter nach vorne und strapazieren bei angemessener Lautstärke die Nackenmuskulatur. Und seien wir einmal ehrlich: So manche hundsgemeinen Melodien sind evil as fuck.



Ein sauberer Sound, ein paar richtig knackige Songs, mit 'Synthesis' sogar ein sehr brauchbares Instrumental und eine Band, die motiviert und wissend am Start ist, wo der Hase langläuft. Mit "Cryogenesis" hat EXTINCTION ein sehr cooles, dynamisches Drittwerk am Start, das von Fans eingangs genannter Kapellen definitiv einmal angetestet werden sollte. Gefällt mir, was aus Turin zu uns herüberschwappt.