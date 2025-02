Mehr über Existenz In Flammen

A Chapter Of Unveiled Dreams

Schwieriger Start mit der ersten Single.

Große Namen wählt EXISTENZ IN FLAMMEN-Mastermind SHEOL für sein neues Projekt und spricht davon, die Fangemeinden solcher Acts wie SATYRICON, EMPEROR und LIMBONIC ART ansprechen zu wollen. Mit seiner neuen Single sollte er hier jedoch ein ganzes Stück am Ziel vorbeischießen, weil das deutschsprachige Material seiner aktuellen Single sehr stark auf den recht plakativ ausgestalteten Gesang ausgerichtet ist und vom melodischen Black Metal, der hier eigentlich angestrebt wird, grundsätzlich nur Nuancen bestehen bleiben.

'A Chapter Of Unveiled Dreams' streckt sich über eine knappe Viertelstunde und kann hier weder atmosphärisch, noch inhaltlich wirklich überzeugen. Ein paar symphonisch veranlagte Keyboards bemühen sich vergeblich darum, ein wenig Atmosphäre zu kreieren, konträr dazu gibt es hin und wieder auch ein paar brachialere Gitarrenspuren, doch im Fokus ist und bleibt eigentlich ständig der lyrisch nicht allzu spektakuläre Gesang, der mit sich wiederholenden Phrasen eine gewisse Eindringlichkeit erschaffen will, beim Versuch aber insofern scheitert, dass es auch hier an Ausdrucksstärke und Intensität mangelt - und das ist es dann für diesen Release eigentlich auch schon gewesen.

Von daher nehmen wir diese Single auch erst einmal als nicht ganz so glücklichen Start hin und warten mal, ob SHEOL seinem Projekt künftig etwas mehr Impulsivität und Substanz schenken kann. Der erste Song im Bunde klingt letztlich doch etwas anstrengend und ist, vorsichtig gesagt, nicht die beste Bewerbungsgrundlage, um EXISTENZ IN FLAMMEN in der hiesigen Szene zu etablieren.