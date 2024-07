Überrasched gutes Songmaterial auf diesem 2021er-Album!

Nachdem meinie erste Begegnung mit DIE ENTWEIHUNG noch eher fragwürdig erschien und musikalisch ein Projekt in den Kinderschuhen mit allen dazugehörigen Defiziten zeigte, darf ich mich ein halbes Jahr später zumindest in manchen Aspekten ein bisschen korrigieren. Zwar liegen zwischen den Originalaufnahmen von "Hypnotic Dreams" (der letzten Wiederveröffentlichung) und "Kings & Pawns" knapp anderthalb Dekaden, was so manche Entwicklung ohnehin schon begünstigt, jedoch scheint Mastermind Der Entweiherr in dieser Phase auch immer wieder hart an sich und seinem kreativen Output gearbeitet zu haben, weshalb es vielleicht nicht ganz so überraschend erscheint, dass sein 2021er Werk durchaus an manchen Stellen überzeugen kann.

Zumindest in Sachen klangliche Nachbearbeitung ist "Kings & Pawns" im weitesten Sinne im Hier und Jetzt angekommen. Zwar legt DIE ENTWEIHUNG keinen allzu großen Wert auf massiges Volumen und wuchtige Grooves, doch für eine Underground-Produktion ist der Remaster wirklich gut geworden und filtert vor allem die feinen Gitarrenmelodien, die einen sehr großen Teil auf dieser nicht selten überwiegend instrumental geprägten Scheibe innehaben, richtig gut heraus. Aber auch in Sachen Songwriting hat sich so einiges getan; der Mix aus klassischem Heavy Metal und weniger theatralischem Gothic Metal funktioniert vor allem in der ersten Albumhälfte erstaunlich gut und bietet mit 'The Moustached God' und 'As The Hangover Starts' zwei Kompositionen, die man sich gerne in die Repeat-Liste stellt. Und auch das herrlich verspielte 'Confrontation' sowie das etwas straightere 'The Nonsenses Games' machen überraschend viel Laune und haben an sich gar nicht mehr mit dem anstrengenden Gedudel der frühen DIE ENTWEIHUNG-Releases zu tun. Da hat der in Weißrussland verwurzelte, mittlerweile in Israel lebende Künstler auf jeden Fall Fortschritte gemacht.

Lediglich die Wahl des Covertracks scheint ein wenig unpassend, denn John Lennon's 'Working Class Man' passt nun mal ganz und gar nicht in den musikalischen Output von DIE ENTWEIHUNG. Sieht man davon jedoch ab, kann man auf jeden Fall zu klaren Fortschritten und einer phasenweise wirklich lohnenden Neuauflage gratulieren.