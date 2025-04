Reader Of The Runes - Luna

Teil Drei kommt nicht an die ersten beiden heran.

Was 2019 mit "Reader Of The Runes – Divination" als opulent angelegte Trilogie begonnen wurde, findet dieser Tage mit "Reader Of The Runes – Luna" das Ende. Weshalb hier eingangs zunächst einmal erwähnt werden muss, dass es völlig irrelevant ist, was auch immer man von der musikalischen Ausrichtung und den verwendeten Stilmittel dieser Truppe generell hält. Allein für den Willen, ein dermaßen ambitioniertes Projekt zu beginnen, und noch viel mehr für das Durchhaltevermögen, dieses auch zu einem Abschluss zu bringen, gebührt ELVENKING Respekt. Reichlich Respekt sogar!

Auffällig am dritten Teil wird recht bald, dass im Vergleich zu "Rapture", dem zweiten Teil der von den Italienern erdachten Fantasy-Geschichte, wieder deutlich weniger auf düstere Atmosphäre gesetzt wird. Zwar geht es nicht immer dermaßen fröhlich zur Sache wie im Opener 'Season Of The Owl', der eher nach ganz frühen Elaboraten der Band klingt. Das sich durch Teil Zwei ziehende dunkle Element ist aber tatsächlich kaum noch vorhanden. Sehr häufig, wie etwa beim Titeltrack des dritten Teils, sind die Nummern ähnlich episch angelegt, wie das auf "Divination" der Fall gewesen ist.

Ob es der Umsetzung der Story geschuldet ist, dass die dunkle Seite der Band im dritten Teil wieder in den Hintergrund gerückt werden musste, weiß man nicht so genau. Wenn es denn so ist, hätte man jedenfalls eine Erklärung dafür. Nichtsdestotrotz muss aber auch erwähnt werden, dass es – den erwähnten Eröffnungstrack ausgenommen - leider auch nicht ganz geklappt hat, an die Leichtigkeit des Materials von "Divination" anzuschließen.

Auch die Lockerheit der Band scheint irgendwo auf der Strecke geblieben zu sein. Schließlich fühlt man sich im Verlauf der Spielzeit regelrecht von der irgendwie verkrampft inszenierten Ausführung der Geschichte überrollt. Schon klar, dass ein gewisses Maß an Epik, Tragödie und Drama zu einem solch opulenten Ende dazugehört. Ob es jedoch in der Tat notwendig war, mehrere Songs in Vorbereitung auf das Grande Finale 'Reader Of The Runes – Book II' nahezu durchgehend ähnlich zu strukturieren, sei dahingestellt. Nicht, dass die Italiener irgendetwas wirklich falsch gemacht hätten. Meiner bescheidenen Meinung nach wäre für den Abschluss dieser Trilogie aber weniger deutlich mehr gewesen. Dem elf Minuten langen Abschlusstrack, mit dem der Dreher bombastisch, cineastisch beendet wird, hätte man durchaus auch stilistisch konterkarieren können. Die Kompetenz dazu hätte ELVENKING definitiv, schließlich wurde das in der Vergangenheit auch schon mehrfach bewiesen.

Für "Reader Of The Runes – Luna" wurde auch der Anteil an Folk-Elementen deutlich zurückgeschraubt. Und dieser, wie etwa in 'Gone Epoch', zudem auch noch zu sehr in den Hintergrund gemixt. Der für das Konzept wohl notwendige Einsatz von symphonischen Zutaten wurde klarerweise verstärkt, im Studio jedoch zu sehr auf "Nummer sicher" gedreht. Letztendlich mangelt es dadurch auch an Abwechslung und Wendungen. Schade drum.