Bissig, gemein und extrem beschwingt.

Auch wenn es bei DRITTE WAHL anno 2023 wieder ein wenig gemäßigter zugeht, ist das hiesige Urgestein immer noch reichlich angepisst und verpasst ein paar lyrische Schellen, die sich gewaschen haben - insofern bleibt also erst einmal alles vertraut. Allerdings sind die Songs von "Urlaub in der Bredouille" ein wenig beschwingter, insgesamt auch vielseitiger, in ihrer Wirkung, aber mindestens genauso effizient. Denn die manchmal ironische Haltung der Legende sorgt hier schon wieder für die passenden Statements.

Dabei startet die neue Scheibe noch relativ gemäßigt und vielleicht sogar mit ihrem schwächsten Song. 'Wir schießen die Milliardäre ins All' mag zwar auch ein wenig Gift und Galle beinhalten, zündet aber irgendwie nicht so recht und hinterlässt ein paar Befürchtungen, die sich im weiteren Verlauf ganz und gar nicht bestätigen. 'Simulation' ist der erste Ohrwurm, ebenfalls augenzwinkernd betextet und schließlich der Einstieg in ein weiteres Hörvergnügen, dessen Signatur unverkennbar ist. Im Titelsong, sowie im folgenden 'Panama' hetzt die Truppe weiter gegen die Schönen und Reichen, 'Keine Zeit für weiße Fahnen' erinnert an die punkige Frühphase und mit dem saucoolen 'Edwin Alrin' und dem ebenfalls einprägsamen 'Steine im Weg' hat die Band die Ernte dann auch schon wieder ganz lässig eingefahren. 'Der Spion' und 'Statistik' bestätigen die beschwingte Vorgehensweise, bringen weitere coole Singalongs und finalisieren den starken Gesamteindruck, den man von DRITTE WAHL seit Jahren fest buchen kann.

Und dennoch: Die Band entwickelt sich stetig weiter, muss für bissige Aussagen keine Highspeed-Punker abliefern und bleibt in der Szene ein sehr angenehmer Sonderling, der derbe Statements immer wieder mit abwechslungsreichem Songwriting vermittelt. "Urlaub in der Bredouille" erscheint derweil in vielen Special Editions mit reichlich (Live-)Bonusmaterial. Mehr Argumente braucht es sicher nicht, um den Rostockern auch diesmal wieder den sofortigen Zuschlag zu geben!