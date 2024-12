Eigensinn und Punk Rock im ständigen Duell.

Keine typische Drei-Akkorde-Show, aber auch keine durchweg dreckige Punk-Rock-Eruption - stattdessen ein paar dezent politische Statements und hier und dort einige unkonventionell arrangierte Melodien. Die Jungs von DRAUF haben im Deutschpunk-Setting insofern ein paar klare Alleinstellungsmerkmale etabliert, die sicherlich auch manchem Indie-Rock-Liebling ordentlich gefallen könnten, wollen ihre eigentlichen Wurzeln aber auch nie so recht verleugnen und erinnern gelegentlich auch an manchen Mitstreiter aus der "Schlachtrufe BRD"-Generation, ohne dabei ddie ganz raue Abfahrt Richtung Extrem-Punk zu nehmen.



Die Wahrheit zum tatsächlichen Sound von "Sternzeichen: Zigarette" liegt folglich zwischen all den verschiedenen Stühlen, auf denen sich die deutschsprachige, rauere Rockmusik bequemt, und deshalb wundert es auch nicht sonderlich, dass auch die qualitativen Unterschiede in den 13 neuen Stücken gehörig sind. Denn wo DRAUF gerne auch mal ein paar klarere Singalongs vermissen lässt und Hooklines nicht dringend zur oberen Priorität erklärt, wünscht man sich gelegentlich ein paar ausdrucksstärkere Refrains, in denen es nicht nur um die (politische) lyrische Aussage, sondern auch um den Faktor Einprägsamkeit geht. Auch wenn es bei DRAUF sicherlich nicht um Kuschelkurs und schunkelige Harmonien gehen soll, so würde manches Statement doch einfach noch mal viel besser sitzen, wenn man auch aus voller Überzeugung die Hooks mitgrölen kann. Aber davon gibt es leider Gottes viel zu wenige.



Dennoch will man bei "Sternzeichen: Zigarette" definitiv nicht von einem enttäuschenden Deutschrock-Album sprechen, weil die eigensinnigen Gehversuche durchaus Zündstoff bieten und hin und wieder auch mächtig in den Allerwertesten treten. Stücke wie 'Bundeswehr' und 'Bullenautos', mit ihren provokanten Grundaussagen, sind beispielsweise mehr als nur gefällig. 'Es ist nicht alles Gold, was glänzt' bleibt ausnahmsweise auch schon im ersten Durchgang im Gehör und die Dynamik in Songs wie 'Auf dem rechten Auge blind' und 'Melodie' ist auch nicht zu verachten. Aber es ist eben nicht so, dass DRAUF dieses Niveau konsequent bestätigt, sondern hier sicherlich ein Gefälle zu verzeichnen ist, das der Band ein mögliches Highlight auf Albumdistanz verwehrt. Wer Punk Rock jedoch liebt und es auch nicht verkehrt findet, dass die Protagonisten hin und wieder über den Tellerrand schauen, wird hier ganz ordentliches Entertainment erleben und trotz allem auch ein knappes Dutzend überzeugender Kompositionen.