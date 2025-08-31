Ein grandioses Comeback!

Wenn einem eine solch großartige Reputation vorauseilt, können sich Dinge relativ schnell zum Selbstläufer entwickeln. Giles Lavery muss man jedenfalls niemandem mehr vorstellen, hat der charismatische Sänger doch bei WARLORD, ALCATRAZZ und in der Soloband von Jack Starr genügend Spuren in der klassisch ausgerichteten Heavy-Metal-Szene hinterlassen, an die man sich auch in vielen Jahren noch gerne zurückerinnern wird.



Seine eigene Band hat der neuseeländische Frontmann in den vergangenen Jahren jedoch sträflichst vernachlässigt. Die zweite DRAGONSCLAW-Scheibe datiert auf das Jahr 2013, und aufgrund seiner vielfältigen Verpflichtungen ist Lavery bis dato nicht dazugekommen, mit seinem australischen Team neue Songs aufzunehmen - bis heute. Denn mit "Moving Target" wird nun endlich auch diese Lücke geschlossen, und das auf gewohnt fantastische Art und Weise.



Die neun frischen Kompositionen knüpfen unmittelbar an die Highlights von "Judgement Day" an, können den letzten Silberling in Sachen Hooklines und Spielfreude sogar noch einmal übertreffen. Die Zielsetzung sollte hierbei sein, eine Platte aufzunehmen, die sich zwischen den JUDAS PRIEST-Meisterwerken "Defenders Of The Faith" und "Turbo" (immer noch unterschätzt!) einsortiert hätte, die den Keyboard-Sound des VIRGIN STEELE-Referenzwerkes "Age Of Consent" aufnimmt, gleichzeitig aber auch die bisherigen Stationen Laverys abbildet, ohne dabei lediglich eine Copycat zu sein.



Wenn man etwas genauer hinschaut und -hört, wird man DRAGONSCLAW bestätigen können, die eigenen Ziele auch ausnahmslos erreicht zu haben. Die Stimme des Sängers ist zwar nicht mit der eines Rob Halford zu vergleichen, doch ein paar klassische NwoBHM-Riffs sind dennoch Bestandteil der meisten Songs, die sich letzten Endes aber dennoch eher um traditionellen US-Stahl orientieren, grandiose Riffs und phänomenale Refrains inklusive. Nummern wie 'Cry Wolf' und 'Don't Break The Silence Again' sind famose Beiträge zum klassischen Power Metal. Das flotte 'Shadowfire', mit Todd Michael Hall als Gastsänger, zündet ebenfalls in bester RIOT-Manier, 'Back On The Streets' ist eine Hommage an den frühen 80er-Hardrock á la DOKKEN, und mit 'Raise YOur Fist' hat DRAGONSCLAW eine Hymne ans Ende gestellt, nach der man sich noch lange die Finger lecken wird - was für ein Masterpiece!



Ein eben solches Meisterwerk ist dem Quintett aus Down Under auch in der Gesamtbetrachtung geglückt. Neun Tracks, neunmal grandiose Widerhaken, und in allen neun Fällen eine brillante Performance. "Moving Target" ist nach zwölf langen Jahren der erhoffte Befreiungsschlag und das bis dato beste Album dieser immer noch unterschätzten Combo!