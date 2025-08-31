DRAGONSCLAW - Moving Target

Moving Target

Genre:
Power Metal
∅-Note:
9.00
Label:
High Roller Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Road Beneath Your Wheels
    2. Survival
    3. Cry Wolf
    4. Don't Break The Silence Again
    5. Back On The Streets
    6. Ghost Soldiers
    7. Shadowfire
    8. (Tell Me) All Your Lies
    9. Raise Your Fist

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

