Aller Anfang ist...

Obwohl die Band DOMINUM mit "Hey Living People" erst ihr Debütalbum an den Mann bringt, ist Aushängeschild und Sänger Felix Heldt im Heavy-Metal-Zirkus ein bekanntes Gesicht. Denn wenn er in der Vergangenheit bei FEUERSCHWANZ, FREEDOM CALL und VISIONS OF ATLANTIS als Songwriter tätig war, trat er schon öfter als Produzent in Erscheinung und hat beispielsweise "Pirates" oder "Memento Mori" mit einem zeitgemäßen Sound versehen. Nur konsequent also, dass Dr. Dead, wie sich unser Felix bei seiner Band nennt, auch beim ersten DOMINUM-Zeugnis hinter den Reglern saß. Und musikalisch entführt er uns hier in die Welt der Untoten, der Zombie-Zirkus ist in der Stadt.



Das untermauert er mir klassischem, sehr zugänglichen Power Metal, wie ihn Marken wie HELLOWEEN, GAMMA RAY, IRON SAVIOR, EDGUY und – schauen wir in internationale Gefilde – auch SABATAON und STRATOVARIUS seit Jahren kredenzen. Zugegeben, bei DOMINUM halten sich Bombast und symphonische Elemente sehr im Zaum, legt die Horrorshow von Dr. Dead den Fokus doch mehr auf zugängliche Mitsing-Refrains, Melodien, die nicht mehr aus den Ohrmuscheln verschwinden möchten, sowie einen enormen Abwechslungsreichtum, auf den des Doktors Stimmchen hervorragend passt.



Und während sich ALESTORM thematisch auf Seefahrt befindet, SABATON im Kriegsmuseum herumlungert und AMON AMARTH die Wikinger aufleben lässt, tanzt DOMINUM mit Zombies und lädt zur Gruselparty ein. 'Patient Zero', zu dem ein herrliches Video gedreht wurde, sowie das superbe 'Better Shoot Yourself' sind Ohrwürmer vor dem Herrn, das balladeske 'We All Taste The Same' sorgt wie auch 'Cannibal Corpses' für Tiefgang und der DEAD OR ALIVE-Evergreen 'You Spin Me Round (Like A Record)' passt in der DOMINUM-Version auf "Hey Living People" wie die Faust aufs Auge. Herrlich, wie Dr. Dead und Co. auch 'Bad Guy' und 'Beds Are Burning' sehr geschmackvoll vertont haben, ohne das Original allzu sehr zu verändern. Über 46 Minuten lang wird man auf dem DOMINUM-Debüt gut unterhalten, obwohl in Sachen Cover-Artwork wesentlich mehr drin gewesen wäre als ein Bandfoto.



Natürlich wollen die Gassenhauer en masse auch auf den Bühnen zum Besten gegeben werden. Gesagt, getan, denn für DOMINUM geht es derzeit mit DIE APOKALYPTISCHEN REITER und EQUILIBRIUM durch die Republik, während im Frühjahr Shows mit ORDEN OGAN und FEUERSCHWANZ anstehen. Die Zeichen stehen also auf Sturm bei Felix Heldt und solch ein starkes Erstlingswerk im Gepäck verleiht einer Band ohnehin Auftrieb. "Hey Living People" ist unterhaltsam und macht Appetit auf mehr.