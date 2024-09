Verdienter Re-Release für eine starkes Album.

Manchmal wollen Sachen einfach nicht so richtig funktionieren. So erschien das vierte DOG EATH DOG-Album "Walk With Me" ursprünglich im Jahr 2006 über Nuclear Blast, verschwand jedoch nach kurzer Zeit aufgrund von internen und rechtlichen Problemen wieder vom Markt. Seither ist die Scheibe ein eher rares Sammlerstück, das auf CD fast nicht zu bekommen und digital überhaupt nicht zu finden ist, wenn wir mal von ein paar qualitativ schlechten YouTube-Videos absehen, die man sich mühevoll zusammensuchen muss. Diese Problematik wird nun aber vom neuen Label der Amerikaner gelöst, denn Metalville spendiert den insgesamt zwölf Songs einen erneuten Release.



Verdient haben das die Nummern, denn für meine Ohren befand sich das Quartett um Fronter John Connor in der Mitte der vorletzten Dekade auf einem kreativen Höhenflug, bei dem die verschiedensten Einflüsse der Crossover-Truppe zu einem schlüssigen und sehr unterhaltsamen Gesamtbild verbunden wurden. So bietet der Silberling Pop-Punk-Nummern wie 'M.I.L.F', das wie vom Titel angedeutet mit sehr flachem und plumpem Humor daherkommt, dennoch mit einem richtig starken Refrain punktet, hat aber ebenso melodische Hardcore-Kracher der Marke 'Showtime' im Gepäck, die mich vor allem mit ihrer starken Gitarrenarbeit überzeugen. Und ja, auch die funkige Seite des Bandsounds wird mit einer höchst unterhalsamen und zum Mitsingen anregenden Komposition wie 'Fun Lovin' hervorragend in Szene gesetzt. Insgesamt fungieren die zwöf Tracks damit als kleine Zeitkapsel, die einen sofort in die Hochphase der MTV-Ära befördert. DOG EAT DOG verdient dabei wahrlich die Bezeichnung "Crossover", denn so gemütlich wie die Herren aus New Jersey sitzt kaum eine Band zwischen sämtlichen musikalischen Stühlen.



Abseits des überzeugenden Songmaterials hat "Walk With Me" in der Neuauflage allerdings leider keinerlei Bonustracks oder sonstige klangliche Aufbereitungen zu bieten. Gut, im Gegensatz zu sonstigen Re-Releases ist das hier an sich auch nicht nötig, immerhin rechtfertigt schon die schlechte Erhältlichkeit der Originalfassung für Fans der Band eine Anschaffung, trotzdem hätte es mich durchaus gefreut, auch noch ein bisschen Archivmaterial als Bonus oben drauf zu bekommen. Das bleibt aber Meckern auf hohem Niveau, denn am Ende wird bei allen Zuhörenden die Freude darüber überwiegen, dass dieses starke DOG EAT DOG-Album nun endlich wieder als CD, auf Vinyl oder auch digital zu erwerben ist, wodurch den starken Songs endlich die verdiente Aufmerksamkeit zu Teil wird.