Wer sich auf Dämonen einlässt…

"Dealing With The Demons Vol. 2" ist, wer hätte das gedacht, der Nachfolger des mitten im Lockdown 2020 veröffentlichten Vorgängers "Dealing With The Demons Vol. 1". Aufgrund dieser Vorgabe lautete die Frage im Vorfeld: Bietet DEVILDRIVER auf dem neuen Album konsequent neue Erkenntnisse an oder greift man auf bandeigene Lagerware zurück? Der Check des Albums gibt keine wirklich klare Antwort darauf, das Beste aus beiden Welten scheint wieder als Floskel herhalten zu müssen.



Aber ganz so dramatisch ist es dann doch nicht. Die Band um Dez Fafara erfindet sich eben nicht neu, das kann und sollte auch nicht im Bereich der Erwartungen liegen. Es groovt und scheppert ordentlich und auch die eingestreuten Death Metal Passagen knallen ordentlich nach vorn. Als Opener wurde 'I Have no Pity' gewählt. Für mich persönlich eine nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung. Sicher, der Song offenbart seine Stärken in den vielen Details, aber er kommt kaum in Fahrt und verliert diese im weiteren Verlauf auch noch. Am Ende lösen sich die aufgestauten Fragezeichen kaum auf. Mit 'Nothing Lasts Forever' folgt aber schon bald ein ordentlicher Nackenschlag und mit dem zu Beginn sehr melodiösen 'Summoning' beweist die Band ein ausgezeichnetes Gespür dafür, wie man Groove Metal eindrucksvoll zelebrieren kann und besinnt sich auf die eigentlichen Stärken. Für meine Wenigkeit der beste Song von DEVILDRIVER seit gefühlten Ewigkeiten.



Ansonsten bewegt sich die Band auf gewohntem Terrain, moderner Metal mit einer ordentlichen Portion Death Metal. Mir persönlich gefällt das Album immer dann, wenn es mal etwas straighter nach vorn geht und hin und wieder eine klare Linie, die ich zum Beispiel an FIVE FINGER DEATH PUNCH so schätze, erkennbar ist. In der Summe haben wir es insgesamt mit einem guten Album zu tun, bei dem sich schicke Songideen und mehr oder weniger banale Krachmomente in etwa in der Waage halten. Einen Knutschpunkt gibt es noch für das starke Artwork. Könnte man ein Gewinnspiel daraus ableiten: Bitte zählen Sie alle auf dem Cover versteckten Dämonen. Viel Spaß!