Aller Anfang ist gut.

Das nenne ich einen gelungenen Einstand, aber der Reihe nach. Denn wer dachte, dass sich Andy Brings nach seinem SODOM-Zwischenspielchen in den 1990er Jahren dem Thrash Metal abgewandt hat, den belehrt der Rocker heuer eines Besseren. Denn fast 30 Jahre später steuert der gebürtige Mülheimer für DEIMOS' DAWN die Texte bei. Besagte Band befindet sich aktuell zwar noch in den Kinderschuhen, die aber gewaltiger nicht ausfallen könnten. Die Thrasher um Shouter Marc Grewe (INSIDIOUS DISEASE, ex-MORGOTH) haben mit "Anthem Of The Lost" ein amtliches Erstlingswerk am Start, das wir für euch etwas genauer unter die Lupe nehmen.



Wer mich kennt, weiß, dass mir zurecht eine gewisse Thrash-Metal-Affinität nachgesagt wird und "Anthem Of The Lost" hat im Grunde all das zu bieten, was ein gutes Szene-Album ausmacht: Ein ach-so-typisches, apokalyptisch angehauchtes Artwork, einen Sound, der erdig und modern zugleich klingt, einen stimmgewaltigen Fronter, teils schnelle Abrissbirnen wie 'Walking Out On You' oder 'Deathstar Spangled Banner' sowie auch eine Menge Groove, der in Form des eröffnenden 'Feeding The Decline' oder auch des hauchzart melodischen 'The Final Illusion' ziemlich gut zur Dynamik beiträgt. Dass hierbei Parallelen zu Arayas Gefolgschaft, den ehemaligen Weggefährten des Herrn Brings und weiteren Größen des Hau-drauf-Stahls aufkommen, ist klar wie Kloßbrühe. Vielleicht etwas zu klar.

Was mich allerdings ein klein wenig stört, sind die noch stark von seinem üblichen Death-Metal-Terrain abhängigen Vocals, die Marc abfeuert, die zwar genügend Wumms haben, aber nicht hundertprozentig dem giftigen Old School Thrash seiner Instrumentalmannschaft gerecht werden. Und an vielen Stellen dürfen die DEIMOS' DAWN-Jungs auch durchaus offensiver, wilder agieren, aus ihrer Komfortzone heraustreten, über den Tellerrand blicken und dadurch für ein gewisses Alleinstellungsmerkmal sorgen, was im teils überfluteten Thrash-Metal-Sektor doch so immens wichtig ist. So zieht sich das DEIMOS' DAWN-Debüt zum Ende hin leider etwas, sodass es ein, zwei Songs weniger auch locker getan hätten.



Doch ist das Meckern auf sehr hohem Niveau, denn "Anthem Of The Lost" ist ein ordentlicher Startschuss für eine hoffentlich verheißungsvolle Karriere. Denn dank eines auch für den Thrash begnadeten Textgebers, der nötigen Riffkraft und einer sehr fokussierten, wenngleich auch insgeheim abgeguckten Richtlinie, baut sich DEIMOS' DAWN mit diesem Debüt ein Fundament auf, von dem künftige Alben der sympathischen Jungs noch profitieren werden.