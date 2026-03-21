DEFACING GOD - Darkness Is My Crown

Darkness Is My Crown

Auch im Soundcheck: Soundcheck 03/26

Mehr über Defacing God

Genre:
Black Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Apostasy Records
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Nocturnal Vestige
    2. Malediction Manor
    3. It Comes At Night
    4. I See Shadows
    5. Nefarious Enclave
    6. Hymns Of The Memoir
    7. There Is No Light
    8. Your Presence Lingers Here
    9. Transition
    10. The Last Revelation

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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