DEEPER GRAVES - Pull Me Toward The Dark

Pull Me Toward The Dark

Genre:
Post Punk / Gothic Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Disorder Recordings
Release:
27.02.2026

    1. Misunderstood
    2. No Time For Love
    3. Over My Shoulder
    4. All These Years
    5. Where Do We Go From Here
    6. The Truth
    7. Pull Me Toward The Dark

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

