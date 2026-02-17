DEAD TWILIGHT - Endless Prophecy

Endless Prophecy

Genre:
Death Metal
Label:
Great Dane Records
Release:
31.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Finis Infinitatis (Intro)
    2. Eternal City
    3. Neun Tugenden
    4. Eos
    5. Apocalypsis
    6. Legion
    7. Dead Realm
    8. Carmen Saliare Mars Dictatur
    9. Letzter WIlle
    10. Pray For Nothing (Intro)
    11. Armageddon
    12. Kali Yuga
    13. Aharit Ya-Hamin
    14. Schlaf und Tod
    15. Ragnarok
    16. Totentanz
    17. Hekate
    18. Dead Twilight - Part II

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

