God is not here today.

1994 war mit Sicherheit eines der wichtigsten Jahre für den Black Metal. Die norwegische Szene stand in voller Blüte und nahezu alle wichtigen Bands waren mit einer offiziellen Veröffentlichung am Start. Doch auch in Schweden debütierte nach ABRUPTUM, DISSECTION und MARDUK mit DARK FUNERAL eine immer noch aktive und hinreichend einflussreiche Band der zweiten Welle. Mit der selbstbetitelten EP gibt es dieses Jahr also ebenfalls einen Geburtstag zu feiern, den die Schweden mit ihrer "30th Anniversary Edition" würdigen.

Bei nicht mehr günstig verfügbaren Tonträgern wird sicherlich jeder neue Fan so eine Veröffentlichung begrüßen, denn auch die unter dem Namen "In The Shadow ..." hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der delikate Teil der 2024er Veröffentlichung ist sicherlich unter den Tracks fünf bis acht auszumachen. Die aktuelle DARK FUNERAL-Besetzung hat sich dazu entschlossen, die legendären Songs neu aufzunehmen. Einzig Gitarrist und Bandgründer Lord Ahriman ist von der 1994er Besetzung noch übrig geblieben, was man beim Vergleich der zwei Versionen natürlich am Gesang erkennen kann. Heljarmadr macht aber auch einen sehr guten Job, was er auf den letzten beiden Studioalben auch schon zeigen durfte.

Über das Für und Wider solcher Neuaufnahmen lässt sich vortrefflich streiten und gelegentlich kann ich den Argumente für solche Vorhaben etwas abgewinnen. Bei Black Metal finde ich mich aber in der Ecke der Traditionalisten wieder, denn der Charme vieler Alben und mittlerweile Klassiker rührt eben nicht daher, dass ein perfekt komponierter Song mit bestmöglichem Klang den Weg in unsere gehörnten Herzen gefunden hat. In der unheiligen Produktions-Triarchie Remastered - Remixed - Re-Recorded ist "Dark Funeral (30th Anniversary Edition)" logischerweise am weitesten vom Original entfernt und bietet die ausgewogenste Produktion aller verfügbaren Varianten an. Wer die EP noch nicht besitzt und sich dieser technophilen Grabschändung kritisch gegenübersieht, darf aufatmen. Die ersten vier Tracks des Tonträgers beinhalten die im Januar 1994 aufgenommenen Version der Songs.

In diesem Sinne: Gute Veröffentlichungspolitik, bei der beide Lager einen guten Deal eingehen können. In jedem Fall eine nette Ergänzung der Sammlung, die man nun endlich wieder mit dem Original-Cover verstärken kann.