Mehr über Collapse Under The Empire

Das sind keine Reste, das ist ein Muss!

Das Hamburger Instrumental-Duo gehört wohl zu den produktivsten Bands im Post-Rock-Genre und hat in den letzten eineinhalb Jahrzehnten neun Studioalben und diverse EPs und Singles veröffentlicht, teilweise auch nur digital. Jetzt gibt es das ultimative Box-Set der Jungs namens "Works" als 12-LP-Set oder 11-CD-Set. Darin enthalten sind auch das erste Album, alle EPs und zusätzlich eine CD mit raren und unveröffentlichten Songs.

Die beiden Sets sind limitiert und können im Bandshop bestellt werden. Wer jedoch nur die CD mit den seltenen Stücken und Non-Album-Tracks haben möchte, kann sich diese CD auch separat zulegen, denn die Band hat sich entschieden, sie auch außerhalb des Bundles verfügbar zu machen. Klar, wenn man nun schon alle physischen Werke hat, möchte man diese eventuell nicht alle nochmal kaufen, nur um den Box-Bonus zu bekommen. Das finde ich durchaus zuvorkommend von der Band, vor allen Dingen, weil die CD gegenüber den Alben qualitativ an keiner Stelle abfällt.

Dabei spannen die 15 Stücke die Zeit von 2010 bis 2022, sind quasi eine Werkschau des Schaffens von Chris Burda und Martin Grimm außerhalb der regulären Alben. Kenner der Band werden sicherlich subtile Verschiebungen im Sound, im Einsatz der Elektronik, im Noise-Faktor oder der Rockattitüde erkennen, die die Entwicklung von COLLAPSE UNDER THE EMPIRE kenntlich machen; speziell die ersten fünf Lieder, die chronologisch von 2010 bis 1029 reichen, nehmen den Hörer mit auf eine Entwicklungsreise der beiden durch die Jahre. Doch auch wenn man noch nicht so tief in der Materie steckt, ist "Non-Album Singles And Bonus Tracks" ein spannendes Scheibchen, dass die Band gut charakterisiert. Ja, eigentlich wäre es sogar ein toller Einstieg in das Schaffen Band, den man erwerben kann, ohne sich später, wenn man unvermeidlich die Genialität des Dios erkannt hat, bereut, weil man alle Lieder nicht noch einmal kaufen wird.

Diese CD ist ein Muss für Fans, falls diese nicht sowieso das Bundle gekauft haben, ein toller Blick in die musikalische Welt von Burda und Grimm und überhaupt auch in sich selbst ein angenehmes "Album", das sich vor den anderen Studiowerken von COLLAPSE UNDER THE EMPIRE keinesfalls verstecken muss, sondern mit Klanglandschaften aufwartet, die eventuell im jeweiligen Albumkontext ihrer Zeit nicht passten, zwischen Alben komponiert wurden oder aus irgendeinem Grund in der Schublade gelandet sind. Ich stelle es qualitativ auf eine Stufe mit den Studioalben und gebe daher Post-Rock-Freunden die Empfehlung, sich "Non-Album Singles And Bonus Tracks" als Release des Jahres 2024 zu den anderen CDs ins Regal zu stellen.

Zum Schluss möchte ich aber nochmal auf das Vinyl-Box-Set hinweisen, das zwar nicht ganz billig ist, aber wirklich schön gestaltet und ein echtes Sammlerstück geworden ist. Seht selbst:

Leider ist die CD-Ausgabe von "Works" kein Box-Set, sondern nur ein Verkaufsbundle. Eine Wertung gibt es hierfür wie immer nicht, aber wenn ich eine geben müsste, wäre es im Rahmen der anderen Reviews hier auf unserer Seite.