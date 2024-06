All Killer, No Filler!

"What Befalls Of Tainted Souls" lautet der Titel des 2021 veröffentlichten CODEX MORTIS-Debüts, mit dem die Truppe aus dem niederländischen Amersfoort sofort mal ein dickes Ausrufezeichen setzen konnte. Das Quintett hat sich zwar mehr oder weniger dem puristischen Black Metal verpflichtet, hat aber schon in den ersten Songs demonstrieren können, wie man Klassisches, Modernes und Außergewöhnliches auf eine Art und Weise zusammenbringen kann, bei der kein einzelner Faktor entscheidend vernachlässigt wird. Diesem Ansatz folgt die Band daher auch weiterhin konsequent und liefert mit "Tales Of Woe" nicht nur einen adäquaten Nachschlag, sondern gleichzeitig auch ein noch stärkeres Argument, sich mal eingehender mit CODEX MORTIS zu beschäftigen.

Die sechs neuen Kompositionen decken ein extrem breites Spektrum ab und reichen von traditionellem Old-School-Stoff bis hin zu beklemmendem, leicht verspielten Schwarzmetall, dessen Hang zum dezent technischen Death Metal nach wie vor Bestand hat. Ein Song wie 'Trenched In Blood' beispielsweise kokettiert gerne man mit dem etwas frickeligeren Todesblei, behält die finstere Linie jedoch in jeder Note bei, öffnet aber schlicht und ergreifend noch einmal neue Türen, an denen die Band zuletzt auch schon mal deutlicher angeklopft hatte.

Nichtsdestotrotz ist "Tales Of Woe" im Kern ein lupenreines Black-Metal-Werk geworden, das neben seiner grundsätzlich sehr aggressiven Haltung auch auf atmosphärischem Gebiet einige Glanzpunkte setzt, allen voran in 'Fire, Screams And Death', welches von einem monumentalen Interludium durchzogen ist, dann aber wieder mit Gewalt in die Spur kommt, um den hymnischen Charakter nicht zu gefährden. Aber auch zielstrebige, melodische Nummern wie 'It Dies With Me' und 'Capricious Disembodied Villain' vermischen Infernalisches und Majestätisches auf einem sehr hohen Level und bieten sich als Anspieltipps bestens an, um sich mit "Tales Of Woe" näher vertraut zu machen.

Letzteres sei allerdings auch dringend empfohlen, denn so stark Teile des niederländischen Black-Metal-Undergrounds auch sein mögen, so sind in den letzten Jahren wenige Acts emporgeschossen, die so ambitioniert und entschlossen geliefert haben. CODEX MORTIS muss man spätestens jetzt zu den stärksten neuen Acts im pechschwarzen Sektor zählen - das hat die Combo mit ihrem neuen Album ganz klar bestätigt!