Modern Metal Madness – der Narrenzirkus verwirrt die Gehörgänge.

Ich habe mich eher aus Versehen in den Narrenzirkus verirrt und der erste Durchgang von "A Broadcast From Gen.0" lässt mich tatsächlich reichlich verwirrt zurück, weil ich den Musikstil von CIRCUS OF FOOLS nicht so richtig einschätzen kann. Ich musste mich tatsächlich erst einmal einhören; es ist keine einfache Scheibe, die mal eben so nebenher mitläuft. Geboten wird ein ständiger Wechsel verschiedener Genres, von Modern Metal, Gothic Metal, Folk Rock, über Symphonic Metal bis hin zu Melodic Death Metal.

Da mir die Band bisher völlig unbekannt war, habe ich auf den Promotext und die Bio zurückgegriffen, um etwas mehr Infos zu bekommen und "A Broadcast From Gen.0" besser einordnen zu können. Es ist ein Konzeptalbum in Form einer Radiosendung, die unsere aktuelle Gesellschaft aus der Sicht einer postapokalyptischen Generation (Generation Zero) beleuchtet und Menschlichkeit und Liebe fordert anstatt Hass, Zerstörung und Narzissmus. Interessant ist auch das außergewöhnlich gestaltete Booklet, das nicht nur die Songtexte enthält, sondern auch jeweils eine entsprechende Einführung in den Song.

Da ich mich mit der musikalischen Einordnung ehrlicherweise etwas schwer tue, lege ich den geneigten Lesern einige Video-Auskopplungen ans Herz, um sich ein eigenes Bild von dem eigenwilligen Mix der Band zu machen. Ich denke, dafür sind 'In The Name Of Science, feat. Egomey', 'Distanced', 'Orgy Of Indulgence' und 'Our Digital Drug' recht gut geeignet. Dazu kommt noch der Bonustrack 'The March Of The Puppets 2022, feat. Snow White Blood (Bonus)', der schon aus dem Jahr 2015 stammt und hier eine Neuauflage erfährt.

Bemerkenswert sind bei "A Broadcast From Gen.0", wie schon bei etlichen anderen Alben anderer Künstler, Aussagen über die Welt von morgen, die leider teilweise schon längst eingetroffen sind, obwohl dieses und andere Alben vor den Ereignissen in der Ukraine und anderen, sich immer rasanter verschärfenden, Krisen geschrieben wurde. Das Rad dreht sich immer schneller und das, was eventuell einmal als mahnende Worte gedacht war, ist schon längst zur Realität geworden und betrifft auch andere Ereignisse. Das ist erschreckend und stimmt nachdenklich. Und so gesehen liefert CIRCUS OF FOOLS wahrhaftig keine leichte Unterhaltungskost.

Auch die vielen Musikstilwechsel sind zum einen eine Herausforderung an den Hörer, zum anderen machen sie das Album extrem intressant, außergewöhnlich und hörenswert. Wer an solchen Dingen Spaß hat, nicht immer nur in ausgetretenen Pfaden herumlaufen will, sondern sich auch einmal für das Ungewöhnliche begeistern kann, sollte "A Broadcast From Gen.0" auf jeden Fall antesten.