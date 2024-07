March of the cats!

Dies, meine lieben Freunde des gepflegten Katzenstreichelns, ist genau die Scheibe, auf die ihr seit Jahrzehnten gewartet habt. Vier arschcoole Musikanten aus den norddeutschen Tiefebenen, die nebenbei noch in solch famosen Truppen wie VLADIMIR HARKONNEN oder ASH RETURN spielen, haben sich zusammengefunden, um unter dem Bandnamen CATBREATH gemeinsame Sache zu machen. Ist der Bandname schon völlig großartig, so wird das von Albumtitel "Slice 'Em All" noch getoppt. Das astreine Artwork von Timon Kokott, dessen kreatives Schaffen zuletzt auf dem Cover des feinen DARKNESS-Albums bestaunen konnte, addiert sich dann flauschig hinzu.

Nimmt man sich dann das Album auf die Ohren, bekommt man sofort genau das geboten, was man sich beim Anschauen des Artworks erhofft hat: Saftig-kraftvollen Thrash mit einer deftigen Prise Crossover der alten Schule. Und was bereits optisch seinen großartigen Anfang genommen hat, geht hier auch in den Texten wundervoll weiter. 'All Paws Are Equal' kratzbürstet als Einstieg gleich mal alle Gardinen im Raum löchrig. Die spritzenden Gitarrenriffs springen quasi aus den Boxen und Sänger Philipp growlt sich gut verständlich und breit grinsend durch das Gewitter seiner drei Mitstreiter. Woher ich das mit dem Grinsen weiß? Man hört es eben, ihr Unwissenden! Meow.

Und genau wie es beginnt, setzt es sich auch über die weiteren zehn Songs hin fort. Verschnaufpausen gibt es keine. Dafür Katzen-Shouts, die jeden Karaoke-Muffel aus dem Sessel reißen werden, herrlich wummernde Bass-Attacken und Riffs, Riffs, Riffs. Das oben angerissene Katzen-Konzept setzt sich übers komplette Album weiter fort. Titelbeispiele gefällig? 'The New Claw Order', 'Blood Spill Claw Kill' oder 'Strike Of The Claw'. Das Besondere an CATBREATH ist aber der Umstand, dass es sich hierbei zu keiner Sekunde nach einem Fun-Projekt anhört. Auch wenn man alles auf katzisch textet, sind die Inhalte doch von durchaus ernster Natur. So müssen in 'The Scum Will Rise Again' alle "nazi rats" sterben.

Ihr merkt es, die Jungs machen klare Ansagen. Es geht gegen die Plastik-Gesellschaft, gegen scharf gescheitelte Krummdenker, gegen Ausgrenzer und andere Borstenviecher. Sehr sympathisch, das Ganze!

Aber auch musikalisch bewegt man sich nicht auf einer eindimensionalen Einbahnstraße, sondern jongliert sich gezielt und wohl durchdacht durch alle Schattierungen des Thrash. Mal höre ich Anleihen von S.O.D., mal vernehme ich VOIVOD, immer ist es aber CATBREATH, denn auf Eigenständigkeit wird hier großen Wert gelegt, was ja schon die Katzengeschichte nahe legt.

Summa summarum haben wir es hier mit einer astreinen Thrash-Granate zu tun, die jeden Freund dieser Spielwiese mehr als zufrieden zurück lassen wird. Von daher: Holt euch Euren Slice Of Catbreath!