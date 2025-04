Tolles Material, total wässriger Sound - das nächste Dilemma.

Eigentlich könnte das neue Album von "Blood Abscission" ein wahrer Hort epischen und zugleich melodischen Black Metals sein, hätte sich die Band nicht erneut für einen sehr verwaschenen Sound entschieden, in dem die dicht aneinandergereihten Screams im Wust der Elemente verloren gehen und der Platte den Eindruck verpassen, nicht bis ins letzte Detail durchgeplant worden zu sein. Das schlicht "II" betitelte Zweitwerk bietet wunderbare Melodien und auch sehr viele einprägsame Parts, erinnert dann aber schnell auch an jene Phase Ende der 90er, in der diese Mixtur immer mal wieder auf den Tisch gebracht wurde und in einer relativ schwach differenzierten Produktion dann auch Entscheidendes vernachlässigte. Und so wohlklingend viele Parts in den fünf neuen Kompositonen auch sein mögen, so hapert es hier doch an einer dynamischen Darstellung und zuletzt auch am notwendigen Fokus - und das kann man sich dann auch leider nicht schön hören.



Eigentlich fängt alles noch wirklich betörend an. 'II-I' steigert sich Minute für Minute zu einem echten Epos, in dessen Finale dann aber erstmalig dieses wässrige Erscheinungsbild zum Vorschein kommt. An jenem Punkt, an dem die einzelnen Elemente zusammenlaufen sollen, klingt der Song relativ überladen und nimmt sich im Finish dann leider auch jenes erhabene Momentum, mit dem BLOOD ABSCISSION so ehrfurchtsfordernd in das neue Abenteuer hätte starten können. Egal was die Band in der Folge auch anpackt, es bleibt schlicht und ergreifend zu schwammig, egal ob die Melodien nun richtig gut nachvollziehbar bleiben, ein wenig Raserei hinzukommt oder man sich auch mal in ruhigeren Gefilden erleben möchte.



Gelegentlich kommen mir Erinnerungen an die ersten Arbeiten von NOKTURNAL MORTUM, die ähnliche Schwierigkeiten mit sich brachten, bevor die Band dann auch mit bedenklichen moralischen Grundsätzen aufgefallen war. Politisch zweifelhafte Inhalte sind bei BLOOD ASCISSION zwar nicht an der Tagesordnung, doch das Klangbild zeigt hier klare Parallelen zu einer Fülle von Alben, die vielmehr hätten sein können, hätte man sich beim Endmix ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber es nutzt und hilft alles nichts: "II" legt auch auf Hörerseite schnell die Priorität bei der soundtechnischen Aufbereitung - und die ist trotz anständigen Materials leider äußerst dürftig.