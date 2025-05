Kantiger, leicht sleaziger Heavy Metal aus Schweden.

Eine kleine Geschichtsstunde vorab: "A Rioting New Breed" ist bereits das vierte Album der schwedischen Heavy-Metal-Band BLISTER BRIGADE, die 2010 von Sänger und Gitarrist Gustav Lund und dem mittlerweile ausgestiegenen Schlagzeuger Jerker Avender gegründet wurden. Beide hatten zuvor bei PSYCHO DERBY musiziert. Musikalisch hat sich das Quartett vom metallischen Hard Rock hin zum reinrassigen Metal entwickelt, der auch gerne mal mit sleazigen Elementen und einer gewissen "Street Credibility" unterfüttert wird. Freunde von Bands wie beispielsweise MOTORJESUS und härteren SKID ROW, sollten sich hier definitiv angesprochen fühlen.



Die Musik hat ordentlich Pfeffer im Hintern, die Klampfen sind wohltuend laut und krachen mächtig. Dazu kommt, dass die beiden Gitarristen Lund und Larsson auch zahlreiche Riffs auspacken und in der Soloarbeit ebenfalls überzeugen können. In Verbindung mit einer sehr erdigen Produktion machen die gut 44 Minuten enorm viel Spaß und mutieren zu perfekter Autofahrmusik. BLISTER BRIGADE versprüht deutlich mehr Rotz und Dreck, hat viel mehr Ecken und Kanten als viele seiner Landsleute. Der Vortrag ist sehr roh und streckenweise punkig gehalten. Außerdem treten die Herren auch gerne das Gaspedal durch ('Stampede', 'Bail Out', 'Smokescreen'), was das Album enorm dynamisch und abwechslungsreich macht. Auch ein rockiger Shuffle ('Before I Go') und eine waschechte Ballade ('Reborn A Better Man') haben es auf die Scheibe geschafft. Der singende Gitarrist Gustav Lund ist nicht unbedingt spektakulär, erledigt seinen Job aber mit Bravour und besitzt sogar eine gewisse Eigenständigkeit, die definitiv niemals schlecht sein kann. Trotzdem fehlt es den Melodien teilweise am letzten Punch, an den finalen Hooks, um die Musik über die Ziellinie zu führen.



Alles in allem sind aber Songs wie beispielsweise das kraftvolle Eröffnungsstück 'Paradise Industrialized', das flotte 'Stampede' oder die beiden Metal-Kanten 'The Duke' und 'Small Town Tyrant' starkes Kraftfutter für die Ohren, die mich durchaus dazu animieren, anerkennend Mitzunicken und mehrfach die Pommesgabel gen Himmel zu recken. Ich kann daher "A Rioting New Breed" der Schweden BLISTER BRIGADE bedenkenlos allen Metalfans ans Herz legen, die es gerne ein wenig rotz'n'rolliger mögen und die gegen ein bisschen Staub und Dreck ebenfalls nichts einzuwenden haben.



Anspieltipps: Paradise Industrialized, Bail Out, The Duke