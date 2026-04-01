BLACKWATER HOLYLIGHT - Not Here Not Gone

Not Here Not Gone

Mehr über Blackwater Holylight

Genre:
Dream Doom
∅-Note:
9.50
Label:
Suicide Squeeze Records
Release:
30.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. How Will You Feel
    2. Involuntary Haze
    3. Bodies
    4. Heavy, Why?
    5. Giraffe
    6. Spades
    7. Void To Be
    8. Fade
    9. Mourning After
    10. Poppyfields

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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