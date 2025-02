Der nächste Gourmethappen aus dem Hause Argonauta Records.

Wenige, wirklich wenige Bands können von sich behaupten, diesen ganz besonderen Groove aufgreifen zu können, den Dave Wyndorff in den letzten drei Dekaden bei MONSTER MAGNET zur treibenden Energiequelle gemacht hat - und BIG MUFF BRIGADE ist definitiv eine dieser Bands, die sich diese ganz besondere Qualität auf die Fahne schreiben darf. Auf ihrem neuen Album lassen es die Spanier zwar betont lässig zugehen, kokettieren gleichzeitig auch gerne mal mit den Vorgaben aus Palm Springs, sind aber dennoch keine reine Stoner-Truppe, weil ihr Riff-Fundament eher von den älteren Schinken aus dem MM-Camp inspiriert ist. Und in diesem manchmal spacigen, manchmal auch psychedelischen, aber jederzeit rockigen Kosmos zeigt sich die Combo nicht nur gefestigt, sondern auch weitestgehend überragend.



Wie bei so vielen anderen Argonauta-Acts ist auch bei BIG MUFF BRIGADE eine gewisse Ursprünglichkeit gegeben, die durch eine sehr erdigen Gitarrensound und eben diesen gesunden Groove untermauert wird, die das Ensemble auf "π" platzieren kann. Dreckige Rocksongs stehen an vorderster Front, Laid-Back-Passagen bieten den passendern Kontrastpunkt, und zuletzt thront über alldem dieser bärenstarke, leidenschaftliche Gesang, der einmal mehr den Namen Wyndorff in die Lotterie bringt und diese Parallele so stark festigt, dass man sogar behaupten darf, dass "π" qualitativ gar nicht so weit weg ist von den letzten (leider schon etwas weiter zurückliegenden) Platten der Legende - und diesen Ritterschlag muss man sich erst einmal verdienen.



Insofern kann man es an dieser Stelle auch gerne etwas knapper halten, weil die Musik voll und ganz für sich spricht: Diese Iberer haben den Dreh raus, was den Mix aus lässigem Heavy Rock und entschlossenen Stoner-Fragmenten angeht und legen auf ihrem Debüt(!) die Messlatte sofort mal ganz nach oben. Sollten die vermeintlichen Idole noch einmal auf Tour kommen und einen Support suchen, könnte aktuell keine Platte lauter aufschreien als "π", um seine Urheber hier ins Gespräch zu bringen. Oder plakativ gesprochen: Wer MONSTER MAGNET zu seinen Faves zählt, wird BIG MUFF BRIGADE mit sehr großer Wahrscheinlichkeit lieben!