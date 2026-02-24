BALLSQUEEZER - Now Or Never

Now Or Never

Mehr über Ballsqueezer

Genre:
Hardrock / Heavy Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Independent
Release:
09.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Dale Is Back
    2. Onryo
    3. Lazy Bitch
    4. The Terminators
    5. Warriors Of Light
    6. The Black And The White
    7. Now Or Never
    8. Diversion
    9. Zwanzig

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren