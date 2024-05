Eine erstaunliche starke Scheibe, die aus dem Nichts kommt.

In den letzten Wochen ist die Spekulation zu einer SKID ROW-Reunion immer weiter aufgeheizt worden, weil der etatmäßige Frontmann Erik Grönwall aus gesundheitlichen Gründen die Band verlassen und Ur-Sänger Sebastian Bach sich über verschiedene Foren immer wieder neu ins Gespräch gebracht hat. Die Meinungen dazu gehen weiterhin auseinander, was aber auch an Bachs Art liegen mag, die Sache zu kommunizieren, ja sich regelrecht aufzudrängen. Dass der gute Herr ganz nebenbei ein neues Soloalbum veröffentlicht hat, ist derweil fast ein bisschen untergegangen, dürfte seine Argumente aber noch einmal ein wenig verstärken - denn dass er mit "Child Within The Man" einen rundum gelungenen Silberling in die Regale stellt, war angesichts der manchmal doch eher unspektakulären Releases der Vergangenheit nicht zu erwarten.



Es ist nämlich vor allem Bach selbst, der in den elf neuen Tracks Überzeugungsarbeit leistet. Zwar könnte er an manchen Stellen noch ein bisschen energischer ins Mikro röhren und den Faden solcher Klassiker wie "Subhuman Race" wieder aufnehmen, doch derlei vermeintliche Einschnitte sollen das Ergebnis, das dieser Tage via Reigning Phoenix veröffentlicht wird, keinesfalls schmälern. Nach langer Zeit packt die Soloband des extrovertierten Sängers nämlich auch wieder mal echte Hits aus, parkt einige richtig gute Hooks, bringt aber auch wieder groovigen, klassischen Heavy Rock auf die Tapete, der nur noch selten von den eher alternativen Nebenschauplätzen geprägt ist, die man zwischenzeitlich von Bach serviert bekommen hat. Stücke wie 'F.U.' und 'Vendetta' mögen da vielleicht noch mal kurzzeitig aus der Reihe tanzen, sind aber die einzigen potenziellen SKipper auf einer an Highlights nicht armen Scheibe.



Denn schon mit dem Opener 'Everybody Bleeds' und dem bockstarken 'Freedom' setzt der einstige SKID ROW-Frontmann wieder ungeahnte Akzente und präsentiert Stücke, die man von Acts wie den GUNS 'N ROSES auch mal wieder gerne aufgeladen bekommt. Damit wären wir auch bei der ganz offensichtlichen Parallele, die man auf "Child Within The Man" einfach nennen muss. Sebastian Bach kratzt phasenweise an der Liga, in der Myles Kennedy und Slash seit geraumer Zeit unterwegs sind, wenngleich nicht immer auf dem gleichen Energielevel. Gelegentlich vielleicht auch nicht auf dem gleichen Niveau, was die Gitarrenkost angeht, aber sicherlich ist die Leidenschaft vergleichbar, und das ist der Punkt, an dem in der Vergangenheit gerne und berechtigt auch mal Kritik aufgekommen ist - auf "Child Within The Man" ist diese nicht mehr angebracht.



Es sind mehr als ein halbes Dutzend echter Hits vertreten, und diese Quote ist im Hinblick auf die Auftritte der letzten Dekade doch überraschend stark. Insofern bleibt die Vorstellung, Sebastian Bach vielleicht doch in Bälde wieder in seiner einstigen Heimat erleben zu dürfen, gar nicht mehr so abwegig. Zwar ist die Variante mit Lizzy Hale auch eine starke, aber die Kombination aus Bolan und Bach wird angesichts eines solch überzeugenden Releases ganz unverhofft wieder sehr interessant!