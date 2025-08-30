ARCADEA - The Exodus Of Gravity

The Exodus Of Gravity

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Relapse Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Dark Star
    2. Exodus Of Gravity
    3. Fuzzy Planet
    4. Lake Of Rust
    5. Gilded Eye
    6. 2 Shells
    7. Galactic Lighthouse
    8. Starry Messenger
    9. Silent Spores
    10. The Hand That Holds The Milky Way
    11. Sparks
    12. Planet Pounder

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

