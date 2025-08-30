Grandioser Keyboard-Prog um MASTODON-Chefdenker Brann Dailor.

MASTODON gehört zu den wichtigsten und herausragendsten Vertretern des modernen Metals, daran hat die Band zuletzt keine Zweifel gelassen. Während die Jungs gerade ihren Europa-Abstecher vollziehen, ist Mastermind Brann Dailor parallel mit der Promotion des zweiten ARCADEA-Albums zugange, welches nach acht langen Jahren endlich fertiggestellt wurde. Wunderlicherweise hat das Nebenprojekt, bei dem Dailor gemeinsam mit Multiinstrumentalist Core Atoms und Keyboarder João Nogueira sehr Tasten-orientierten, meist spacigen Classic Prog aufbietet, hierzulande noch nicht so richtig zünden können, beziehungsweise ist in der Flut der Veröffentlichungen vor rund einer Dekade ein wenig untergegangen. Ein Missstand, den "The Exodus Of Gravity" nun mit aller Vehemenz richtigstellen möchte.



Wenn man nach den ersten Tönen des Openers 'Dark Star' beginnt, in die Science-Fiction-Welten des Trios abzutauchen, hat man sehr schnell keine Zweifel mehr daran, dass die Scheibe sofort nach der Veröffentlichung durch die Decke gehen wird. Nicht nur die Tatsache, dass die irrwitzigen Keyboard-Arrangements und die krassen Rhythmusvariationen wie eine Space Rock 2.0-Variante mit extremer Experimentierfreude sofort zu begeistern weiß, auch der Umstand, dass Dailor als Sänger noch einmal ganz neue Nuancen offenbaren kann und mit seiner melodischen Stimme Regionen erreicht, die bei MASTODON nie und nimmer gefragt waren, avanciert zum echten Stimmungsaufheller, den das kompakte, aber trotzdem recht anspruchsvolle Material auch durchweg effizient in Szene zu setzen weiß.



Die Songstrukturen sind anfangs zwar nicht ganz durchlässig, phasenweise auch schwer zu rekonstruieren. Doch die herrlichen Gesänge, die tollen Improvisationen an Keyboards und Gitarren, die bizarren, aber doch packenden Harmonien und diese unkonventionelle, aber eben auch unglaubliche Herangehensweise an den modernen Progressive Rock, sind ganz großes Tennis und eine Genre-spezifische Kunstform, die mit einem völlig neuen Ausdruck Akzente setzen kann.



"The Exodus Of Gravity" steigert sich schnell in einen Rausch, kombiniert derweil mehrere Jahrzehnte melodischer Rockmusik und ist dennoch so ausgefallen und modern, dass die Platte perfekt ins Hier und Jetzt passt. Sollte ARCADEA also bis dato noch nicht geläufig sein, gibt es nun die zweite Gelegenheit, diese Lücke zu füllen und sich mit einer der beeindruckendsten Prog-Rock-Combos vertraut zu machen. Namedropping ist derweil gar nicht erforderlich, denn musikalisch liegen zwischen MASTDON und ARCADEA Welten - und das ist auch völlig in Ordnung!