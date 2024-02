Massiv, exzessiv, episch - ein weiteres Meisterwerk eines verkannten Soloprojekts!

Es gibt zahlreiche Gründe, sich mit ANYONE zu beschäftigen. Ein besonders wichtiger ist der neue Release des von Multiinstrumentalist Riz Story initiierten Projekts, der die Welt des modernen Progressive Rocks über eine Spieldauer von stolzen zwei Stunden in Atem hält und dabei so viele interessante Ideen einstreut, dass sicherlich Material für drei weitere Platten hätte verwertet werden können. Ein noch konkreterer Grund ist das spannungsgeladene 'Extinction Event', ein Traum von einem progressiv gefärbten, stimmungsvollen, einfach nur herrlichen Rocksong, der alleine schon ausreichen dürfte, um sich etwas näher mit "Miracles In The Nothingness" auseinanderzusetzen. Doch man will den übrigen 13 Stücken, die Story auf zwei Silberlinge verteilt hat, natürlich nicht Unrecht tun...



"Miracles In The Nothingness" ist ein einziges, riesiges Gesamtkunstwerk, auf dem nicht nur der Prog Rock der vergangenen 20 Jahre sehr stark in den Fokus rückt, sondern welches auch gerne mal die weitere Rückschau wagt und sich immer mal wieder den kongenialen Momenten aus der RUSH-Diskografie inspirativ widmet. Semi-balladeskes Material wie das leichter zugängliche 'If The World Is Running Down' gehören hier ebenso zum Portfolio der Huldigung wie das überlange, knapp 20-minütige Titelstück, in dem man aber auch Einflüsse von IQ und selbstverständlich YES wiederfindet.



ANYONE legt sich gar nicht so sehr auf eine besondere Periode der langen Geschichte der progressiven Musik fest, sondern bearbeitet ein extrem breites Spektrum, hat aber seine Hausaufgaben gemacht und gestaltet die vielseitig ausgerichtete Scheibe erstaunlich homogen. Während man in den ruhigeren Momenten gerne an THE PINEAPPLE THIEF und PAIN OF SALVATION denkt, kommen in den alternativ eingefärbten Kompositionen auch Erinnerungen an die besten Stücke aus der PORCUPINE TREE-Sammlung hoch - nur um dann einige KANSAS-affine Instrumental-Parts mit der harmoniereichen Melodik von YES und manchmal sogar GENESIS zu kombinieren.



"Miracles In The Nothingness" will eine ganze Menge, kann aber eben auch eine ganze Menge. Riz Story entpuppt sich als vorzüglicher Songwriter, der in nur anderthalb Jahren einen weiteren Koloss komponiert hat, der die wiederkehrenden Zweifel an seinem Projekt endlich mal beiseite schieben sollte. ANYONE mag zwar nicht immer leicht zugänglich sein und hat auch auf dem inzwischen sechsten Werk seine sperrigeren Momente. Doch die Code-knackende Gemeinde sollte genau das auch befürworten - denn sobald man sich hier Zugang verschafft hat, wird man nur noch dahinschwelgen!