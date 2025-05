Fünf Norweger leben den Jazz.

Eine Combo nach ihrem Drummer zu benennen, scheint erst einmal ungewöhnlich, zumal er in den selbst abgelieferten Songs eigentlich nie so recht im Mittelpunkt steht. Bei der ANDRÉ DRAGE GROUP wird zwar auf sehr hohem Niveau musiziert, doch der eigentümliche Mix aus instrumentalem Progressive Rock und recht konventionellem Jazz würde hier vielleicht eher die ziemlich spektakulären Lead-Gitarren in den Vordergrund stellen und nicht die manchmal doch eher zögerlichen Percussions.



Sei es drum: Das norwegische Ensemble hat mit "Wolves" definitiv ein unterhaltsames Spartenalbum zusammengestellt, das nicht nur gekonnt mit den Stimmungen spielt, sondern auch seiner urtypischen Natur treu bleibt und eine Reihe von interessanten Improvisationen durch die Boxen jagt. Abwechslung ist hier das wichtigste Stichwort, aufgeboten in einigen coolen kompositorischen Challenges, dann aber auch wieder in nahezu besinnlichen Laid-Back-Momenten, die speziell im zweiten Teil des neuen Albums immer mehr Raum einnehmen.



Das Quintett erzeugt dabei ständig stimmungsvolle Bilder, changiert bei der Themenauswahl recht häufig, neigt aber in keiner einzigen Nummer dazu, in irgendeiner Form zu überfordern oder sich in den eigenen Ideen zu verstricken und letztlich auch zu verlieren. Songs wie 'Nesodden' und 'Brainsoup' zeigen derweil den starken Kontrast auf, der sich auf "Wolves" wiederfindet. Geniale Gitarrenarbeit in einem manchmal sehr lebendigen Setting gibt sich mit entspannten Grundthemen die Klinke in die Hand. Jazzige Strukturen wechseln sich mit einer Fülle von Harmonien ab, und über alldem steht der stete Überraschungseffekt, den André Drage und seine Mitstreiter diesem Album mit einem dicken Stempel aufdrücken.



Selbstverständlich ist eine gewisse Affinität für rein instrumentale Musik notwendig, um hier einsteigen zu können, und wer mit außergewöhnlichem Modern Prog nicht viel anfangen kann, muss hier gar nicht weiterlesen. Doch die anvisierte Zielgruppe sollte sich die ANDRÉ DRAGE GROUP auf jeden Fall auf den Wunschzettel schreiben, da sie einer aktuell wieder sehr lebhaften Szene eine Menge frischer Impulse verpasst.