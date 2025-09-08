Ben Craven auf neuen Wegen.

AMBIENT DEN ist die neue Spielwiese des australischen Musikers Ben Craven, der unter seinem Namen mit "Great & Terrible Potions", "Last Chance To Hear" und "Monsters From The Id" drei episch-orchestrale Prog-Alben veröffentlicht hat. Bei "Last Chance To Hear" ist sogar Schauspiellegende William Shatner bei einem Song als Gastvokalist zu hören. Bei AMBIENT DEN arbeitet Ben nun mit Tim Bennetts an den Tasten und Dean Povey an den Fellen zusammen, auch schreiben sie die Songs gemeinsam und Ben macht nicht mehr alles selbst.

Es wird aber schon beim ersten Durchgang deutlich, dass er entweder die perfekten Mitstreiter gefunden hat oder doch noch der Mastermind ist, denn stilistisch ist AMBIENT DEN nicht sehr weit von seinen Soloarbeiten entfernt. So gibt es auch auf diesem Debütalbum episch-orchestralen, beinahe spacigen Progressive Rock zu hören, der von floydigen Gitarren und wunderbaren Tastenklängen getragen wird. Das ist zum Teil so wunderbar, dass sich das Trio entschieden hat, bei der Hälfte der Songs auf Vocals zu verzichten. Kommt 'Future History Part I' noch als klassisches Intro daher, ist das sechsminütige 'Provenance' dann eine herrliche Traumreise, die auch ganz ohne Worte funktioniert. Das über sechzehn Minuten lange 'Terraforming' ist dann sogar das Herzstück des Albums und lädt zu einer wohligen Entdeckungsreise ein, die sowohl beim oberflächlichen wie auch beim konzentrierten Hören ein Erlebnis ist, das ihr gerne selbst entdecken sollt.

Diese drei Nummern werden im Wechsel mit den vokalen Songs dargeboten, wovon for allem der Achtminüter 'For All Mankind' gar so etwas wie ein Hit ist. Das ist spätestens dann nachgewiesen, wenn der als Bonus hinzugefügte Single Edit läuft. Auch für 'Earthrise' gibt es einen solchen Single Edit, aber da verpasst ihr das herausragende Gitarrensolo nach etwas mehr als sechs Minuten. Das finale 'Future History Part 2' überrascht dann mit swingenden Bläsern und setzt damit einen feinen Kontrastpunkt, der mehrstimmige Gesang ist ein weiterer. Ein cooles Ende für ein schönes Album.

Falls Ben Craven AMBIENT DEN fortsetzen sollte, bin ich gespannt, wo ihn seine weitere Reise hinführen wird. Begleiten werde ich ihn auf jeden Fall.