AGNOSTIC FRONT - Echoes In Eternity

Echoes In Eternity

Genre:
(Melodic) Hardcore
∅-Note:
8.00
Label:
Reigning Phoenix Music
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Way Of War
    2. You Say
    3. Matter Of Life & Death
    4. Tears For Everyone
    5. Divided
    6. Sunday Matinee
    7. I Can't Win
    8. Turn Up The Volume
    9. Art Of Silence
    10. Shots Fired
    11. Hell To Pay
    12. Evolution Of Madness
    13. Skip The Trial
    14. Obey
    15. Eyes Open Wide

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

